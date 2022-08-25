"Чума 21 века": МИД прокомментировал террор на День Независимости

В МИД Украины назвали российский террор чумой 21 века / Коллаж фото Telegram

Российские оккупанты устроили настоящий террор в День Независимости Украины. Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал российский терроризм "чумой 21 века". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он считает, что изоляция и глобальная решимость должна остановить действия страны-агрессора.

"Только вчера по всей Украине было 189 сирен воздушной тревоги, всего 14 часов. 25 мирных жителей погибли в результате российского ракетного удара по вокзалу на востоке Украины. Российский терроризм - это чума 21 века. Только изоляция и глобальная решимость могут остановить это", — написал Олег Николенко.

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Ракетные удары по Украине 24 августа

Утром, 24 августа, в День Независимости российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

Кроме того 24 августа российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе Днепропетровской области. В результате атаки погиб 11-летний ребенок.

Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН, 15 погибших и 50 раненых.

Впоследствии стало известно, что число погибших в Чаплином возросло до 25 человек, двое - дети.

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