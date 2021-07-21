"Вау, пальчик подставь": харьковчанка похвасталась навыками 7-летней племянницы курить кальян

Родители разрешили дочке выкурить кальян / Скриншот

В Харькове женщина похвасталась видеокадрами, на которых ее 7-летняя племянница курит кальян. Женщина заявила, что это "ее школа" и неустанно твердила, что "тетя плохому не научит".

Видео опубликовал Telegram-канал "Нетипичный Харьков". Однако "тетю" уже успели захейтить в Сети, поэтому со своей странице харьковчанка ролик удалила.

"Девочка на видео курит кальян, при этом на заднем фоне ее мама всячески поддерживает и хвалит: "Моя школа"! Явно родители года", - указано в сообщении.

Кроме этого, женщина написала под кадрами, что родители разрешили ребенку курить, а во время самого процесса еще и советовала, как правильно выдыхать дым.

Кроме этого, на записи видно, что бурная вечеринка в Харькове была ночью, явно не в "детское" время.

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Напомним, в Одессе доведенного до истощения родителями 16-летнего подростка, который попал в одну из местных больниц, "лечили" церковным маслом. Однако оно "не давало эффекта" и, как утверждает отец парня, спровоцировало появление гематом на теле.

Заведующий реанимационным отделением Одесской областной детской клинической больницы Владимир Босенко, рассказал, что вес подростка составляет около 30 кг (!) и это при росте 1 м 80 см.

У ребенка сильнейшее истощение и обезвоживание, а на теле - множественные гематомы.