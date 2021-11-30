Вдвое больше головы: в Украине младенцу удалили огромную опухоль

Медики успешно прооперировали младенцв / Facebook

В Украине впервые успешно прооперировали младенца с опухолью почти вдвое больше головы.

Как пишет ТСН, швы на лице и шее Егора единственное, что напоминает о том, каким родился мальчик.

"На последнем УЗИ, на 33 неделе показало, что есть патология, большая опухоль и она постоянно развивается", – отмечает мама ребенка.

На снимках УЗИ эта опухоль уже заметно больше головы плода. С ними Любови посоветовали обратиться в Институт педиатрии, акушерства и гинекологии. Где после консультации приняли решение – рожать она будет там.

Женщине делали кесарево сечение в присутствии бригады хирургов и детских реаниматологов. Риск был большой. Мальчик родился весом 3 килограмма 600 граммов. Из них треть весила только опухоль. Она занимала часть головы и шеи.

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"Даже больше, чем голова. Потому что я на другой день заходил, смотрел, это было страшно видеть своего ребенка в таком состоянии", — уверяет отец мальчик Виталий.

Как говорят медики, опухоль прорастала в глубокие структуры шеи, магистральные сосуды, нервы, сдавливала дыхательные пути и пищевод.

Оперировать младенца сразу было опасно, потому что в опухоль хорошо поступала кровь. А удаление образования вместе с ним могло привести и к остановке сердца. Поэтому врачи должны были подготовиться. Сначала забрали из опухоли жидкость. Затем в институте Амосова заблокировали основной сосуд, снабжавший кровь. И только после этого, спустя три недели после рождения, хирурги принялись оперировать.

"Еще никогда в Украине не было такой гигантской тератомы, которая была бы успешно прооперирована и разными методами", — констатируют медики.

Во время операции мальчику сразу же сделали подтяжку лица и будет заметен только рубец перед ушком.

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Под операционной родители просидели 7 часов.

Теперь Егор вполне здоров, опухоль была доброкачественной. Лишь иногда придется показываться врачам. А сегодня мальчик после полутора месяцев в больнице наконец-то поедет домой. Там его уже заждалась 10-летняя сестренка.

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