Вечером могут увеличить число отключений электричества: Зеленский назвал причину

Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает восстановление энергетической системы, однако призывает и далее экономить электроэнергию.

"Наши энергетики продолжили восстановление системы и имеем уже больше возможностей генерировать и поставлять электрику. Но, к сожалению, еще недостаточно, чтобы сделать поставки полностью стабильными", — сказал он в видеообращении в субботу.

По его словам, "по состоянию на утро, уже вдвое меньше абонентов, чем вчера были отключены. В то же время, в 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более чем 100 тысяч абонентов в каждом регионе".

"Если вечером потребление вырастет, количество отключений может увеличиться. Это еще раз доказывает то, что потреблять энергию надо рационально", — подчеркнул президент.

Ракетный террор РФ

Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.

Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице.

Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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