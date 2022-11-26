Вечером могут увеличить число отключений электричества: Зеленский назвал причину

В 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения, предупредил президент.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает восстановление энергетической системы, однако призывает и далее экономить электроэнергию.
"Наши энергетики продолжили восстановление системы и имеем уже больше возможностей генерировать и поставлять электрику. Но, к сожалению, еще недостаточно, чтобы сделать поставки полностью стабильными", — сказал он в видеообращении в субботу.
По его словам, "по состоянию на утро, уже вдвое меньше абонентов, чем вчера были отключены. В то же время, в 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более чем 100 тысяч абонентов в каждом регионе".
"Если вечером потребление вырастет, количество отключений может увеличиться. Это еще раз доказывает то, что потреблять энергию надо рационально", — подчеркнул президент.
Ракетный террор РФ
Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.
Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице.
Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.
Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.
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