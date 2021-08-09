Венгрия открылась для украинцев: как заехать в страну Евросоюза / УНИАН

С 7 августа нынешнего года граждане Украины вновь получили право пересекать украинскую-венгерскую границу без ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Украины.

Как говорят правоохранители, только у тех, кто путешествует самолетом, венгерские пограничники просят показать негативный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.

В ведомстве пояснили, что авиационный транспорт – исключение, для его пассажиров дополнительно необходимо иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не позднее 72 часов на момент въезда, или украинский или венгерский сертификат о вакцинации.

Вместе с гражданами, имеющими сертификат, также могут без ограничений въезжать дети, которым еще не исполнилось 18 лет.

Для транзитного проезда, говорят в МВД Украины, могут дополнительно требовать документы, которые подтверждают право на въезд в страну назначения.

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Напомним, ранее сообщалось о том что послы стран Евросоюза 14 июля приняли решение внести Украину в список стран, гражданам которых разрешается въезд в государства ЕС в туристических целях.

Вице-президент Еврокомиссии по межведомственным отношениям Марош Шефчович 15 июля заявил, что помимо разрешения на въезд, Брюссель также должен признать COVID-паспорта Украины (они же - сертификаты вакцинации).

Глава Минздрава Виктор Ляшко утверждал, что Украина должна договориться с ЕС об открытии границ для тех украинцев, которые привились неутвержденными Брюсселем вакцинами – Covishield и CoronaVac. Границы с Европой для данной категории украинцев могут открыться уже до конца июля.