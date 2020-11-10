Вице-премьер оценил запрет россиян и боевиков на работу КПВВ на Донбассе

По словам Алексея Резникова, со стороны подконтрольной Киеву территории были открыты не только КПВВ, но и сервисный центр в Счастье.
Россия и подконтрольные ей боевики из группировок "ЛНР" / "ДНР" сорвали возобновление работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе.
Об этом заявил вице-премьер-министр и руководитель Министерства по вопросам реинтеграции Алексей Резников, сообщает пресс-служба ведомства. По словам чиновника, такие действия вновь демонстрируют презрительное отношение России к гражданам Украины и договоренностям.
"Мы видим, что достигнутые договоренности были нарушены. Люди ждали этого открытия и оно должно было быть синхронным, но РФ вновь продемонстрировала свое отношение и к гражданам и договоренностям нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы", ‒ заявил Резников.
Вице-премьер отметил, что со стороны подконтрольной территории были открыты не только КПВВ, но и сервисный центр в Счастье, где люди смогли получить пенсии и социальные выплаты.
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Война на Донбассе - что было ранее:
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что мирный план по Донбассу может вызвать споры между Украиной и Россией. И тут помочь должны представители ОБСЕ.
- 8 ноября вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сделал смелое заявление о сроках войны на Донбассе. По его словам, война на Донбассе невыгодна для России, поэтому Кремль ее может скоро закончить.
- 8 ноября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовит единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон.