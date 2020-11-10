Вице-премьер оценил запрет россиян и боевиков на работу КПВВ на Донбассе

Алексей Резников / УНИАН

Россия и подконтрольные ей боевики из группировок "ЛНР" / "ДНР" сорвали возобновление работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

Об этом заявил вице-премьер-министр и руководитель Министерства по вопросам реинтеграции Алексей Резников, сообщает пресс-служба ведомства. По словам чиновника, такие действия вновь демонстрируют презрительное отношение России к гражданам Украины и договоренностям.

"Мы видим, что достигнутые договоренности были нарушены. Люди ждали этого открытия и оно должно было быть синхронным, но РФ вновь продемонстрировала свое отношение и к гражданам и договоренностям нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы", ‒ заявил Резников.

Вице-премьер отметил, что со стороны подконтрольной территории были открыты не только КПВВ, но и сервисный центр в Счастье, где люди смогли получить пенсии и социальные выплаты.

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