"Вируса нет, снимайте маски": в метро Киева ворвалась женщина с метлой - видео

В метро Киева ворвалась женщина с метлой / скриншот

В столице Украины группа женщин грубо нарушила правила коронавирусного карантина и публично призывала остальных пассажиров людей снимать маски.

Видеозапись инцидента была опубликована в паблике Киев Оперативный.

Шествие возглавляла женщина с метлой и в косметической маске на лице, которая за руку держала ребенка.

В опубликованном в соцсети видео видно, как женщины спускаются в метрополитене на эскалаторе и выкрикивают: "Снимайте маски! Вируса нет! Вас обманывают!".

Затем женщины с аналогичными лозунгами прошлись по вагону поезда. Пассажиры, однако, не спешили снимать маски и только смотрели вслед этой группе.

Напомним, ранее, 19 июня 2020 года, руководитель министерства здравоохранения Максим Степанов дал подробный комментарий по поводу возможности закрытия метрополитена в Украине на фоне серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине.

"В зависимости от развития ситуации, все действия будут достаточно умны и все наши рекомендации учтут ‒ в том числе региональные", ‒ рассказал чиновник.