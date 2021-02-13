Витренко объяснил, почему цена газа для украинцев выше себестоимости

Себестоимость газа, добываемого в Украине, составляет примерно 2,6 гривен за кубометр.
Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко прокомментировал формирование цены на газ для украинцев.
Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, себестоимость газа, добываемого в Украине, составляет примерно 2,6 гривен за кубометр.
"Возникает вопрос, почему не продавать газ для населения по себестоимости? Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего-то платить", - пояснил он.
И.о. главы Минэнерго обратил внимание на необходимость уплачивать налоги, а оператору ГТС обслуживать трубу высокого давления.
"Поэтому, если будет работать Нафтогаз только по себестоимости, Нафтогаз не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а Нафтогаз практически всю прибыль платит как раз в бюджет. Кажется, 95%, то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии", - сказал Витренко.
Он добавил, что госбюджет - это зарплаты учителям, медикам, пенсии, а также расходы на оборону.
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Тарифы на газ в Украине:
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
- 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.