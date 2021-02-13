Витренко объяснил, почему цена газа для украинцев выше себестоимости

Украинцам продают газ выше себестоимости / Reuters

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко прокомментировал формирование цены на газ для украинцев.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, себестоимость газа, добываемого в Украине, составляет примерно 2,6 гривен за кубометр.

"Возникает вопрос, почему не продавать газ для населения по себестоимости? Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего-то платить", - пояснил он.

И.о. главы Минэнерго обратил внимание на необходимость уплачивать налоги, а оператору ГТС обслуживать трубу высокого давления.

"Поэтому, если будет работать Нафтогаз только по себестоимости, Нафтогаз не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а Нафтогаз практически всю прибыль платит как раз в бюджет. Кажется, 95%, то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии", - сказал Витренко.

Он добавил, что госбюджет - это зарплаты учителям, медикам, пенсии, а также расходы на оборону.

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Тарифы на газ в Украине: