Вятровича вызвали в суд из-за "нацистской" символики дивизии СС Галичина

Владимиа Вятровича вызвали в суд / УНИАН

Окружной административный суд столицы Украины назначил на среду, 27 мая 2020 года, проведение заседания по делу о символике дивизии СС Галичина и вызвал на него нардепа от фракции Европейская солидарность (и экс-главу Института национальной памяти) Владимира Вятровича.

Соответствующее сообщение и фотокопию повестки опубликовал руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в соцсети Facebook .

"Это повестка народному депутату Владимиру Вятровичу, которого завтра ждут в суде по иску о том, является ли символика дивизии СС Галичина нацистской. Напомню ‒ будучи директором института Нацпамяти Вятрович официально заявил, что символика дивизии нацистской не является", ‒ написал он.

Напомним, ранее Владимир Вятрович получил повестку-вызов на допрос в Госбюро расследований - по делу, открытому о расхищении денежных средств во время подготовки банкета на форуме, посвященному 85-й годовщине Голодомора.

Согласно имеющимся данным, дело было открыто по заявлению нардепа из фракции Слуга Народа Максима Бужанского. Народный избранник утверждал, что расхищено на организации банкета было около 0,5 млн гривен.