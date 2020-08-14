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"Нам небезразлично": Зеленский оценил насилие и массовые столкновения в Беларуси

14 августа 2020, 13:26

Президент призвал белорусские власти категорически воздержаться от незаконных задержаний.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский сделал заявление по поводу всплеска насилия на улицах Беларуси и массовых столкновений протестующих с силовиками.

Как написал глава государства в своем Facebook, для Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.

Зеленский призвал белорусские власти категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия.

"Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что Беларусь всегда была добрым другом и партнером Украины.

"И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократическим, экономически сильным и независимым государством", - добавил Зеленский.

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Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.

После этого тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.

Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.

Кроме того, в Беларуси также объявили всеобщую забастовку.

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