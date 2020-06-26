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"Не все будут счастливы": Зеленский припугнул дальнобойщиков СБУ

В Украине решили бороться с недопущением перегрузок автомобилей на дорогах.

26 июня 2020, 17:42
Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал соблюдение в Украине норм габаритно-весовой загрузки транспортных средств.

На украинских дорогах за соблюдением весовых норм будет следить Нацполиция и Служба безопасности Украины, подчеркнул глава государства во время рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба Зеленского.

В частности, председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что в регионе совместно с Укртрансбезопасностью запускают специальную операцию с рабочим названием "Взвешенные и счастливые" с целью недопущения перегрузок автомобилей на дорогах.

Ситуацию с перегруженными фурами на украинских дорогах также прокомментировал президент. "Что касается того, что проводится операция по тем грузам из-за того, что разбивают наши дороги, на которые мы выделяем в этом году около 80 млрд гривен, большие для государства деньги, такого никогда не было. У нас операция не только в Херсонской области - операция по всей стране, и подключены Нацполиция и СБУ", - заявил глава государства.

"Не знал названия операции, которое сказал г-н Гусев ("Взвешенные и счастливые", - ред.), хочу немного скорректировать - все точно будут взвешены, но, к сожалению, не все водители будут счастливы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский призвал водителей-дальнобойщиков не искать путей для проезда по украинским дорогам на перегруженном транспорте и назвал таких водителей "зас*анцами".

Владимир Зеленский грузовик дальнобойщик
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