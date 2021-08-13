Зеленский ввел в действие решение СНБО "О состоянии водных ресурсов Украины": что изменится

Зеленский подписал указ о водных ресурсах в Украине / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О состоянии водных ресурсов Украины". Текст соответствующего указа появился на официальном сайте главы государства в пятницу, 13 августа.

Причинами решения СНБО стали некоторые нововведения. В частности:

высокий уровень рисков для водных объектов, обусловленный значительным загрязнением и истощенностью;

недостаток адаптационных возможностей водохозяйственной отрасли к негативным процессам изменения климата;

неудовлетворительное техническое состояние, изношенность и недостаточная разветвленность систем централизованного водоснабжения и водоотведения;

устарелость технологий водоподготовки для обеспечения населения Украины качественной питьевой водой.

Документ предлагает план действий для улучшения водных ресурсов в Украине. Среди них - создание межведомственного координационного совета по вопросам водных ресурсов Украины и обеспечение сопровождения в ВР проекта закона О социальной программе "Питьевая вода Украины".

Также в течение последующих трех месяцев на рассмотрение парламента будут вынесены законопроекты об усилении ответственности за нарушение водного законодательства и в отношении установления рентной платы за специальное использование морской воды.

Кроме того, речь пойдет об экологическом оздоровлении Днепра.

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Модернизация систем питьевого водоснабжения будет осуществлена за счет международных финансовых организаций. Также средства будут искать в Государственном фонде развития водного хозяйства. Планируется расширять его источники.

Местные органы исполнительной власти при участии органов местного самоуправления обязаны провести инвентаризацию инженерной инфраструктуры оросительных систем. А также в течение полугода ОМС должны установить станции доочистки питьевой воды на системах централизованного водоснабжения. В первую очередь это касается учебных и медицинских учреждений.

Контролировать выполнение решения СНБО будет секретарь Совета.

Смотрите видео: Экологическая катастрофа в Днепре

Напомним, эксперты бьют тревогу из-за катастрофического состояния качества воды в Днепре - по словам специалистов, причиной этому является некачественная работа экологических организаций. По данным отчета Счетной палаты, в водах Днепра было найдено 161 вещество-загрязнитель. Специалисты в рамках аудита речного бассейна Днепра выявили высокий уровень сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов, синтетического мускуса, тяжелых металлов, среди которых цинк, медь и ртуть.

Также ранее в Минэкологии заявили о большом количестве препаратов от коронавирусной инфекции в пробах воды из украинских рек. В частности, в главных реках страны обнаружили остатки медпрепаратов, которые используются для лечения COVID-19.