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"Власти стран мира знали - Россия готовит расстрельные списки": у Зеленского призвали задушить РФ топливным эмбарго

11 апреля 2022, 17:18

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк особо отметил ‒ политикам Европейского союза еще отнюдь не поздно сделать выбор в пользу Украи

Подоляк
Подоляк / УНИАН

Власти ведущих стран мира знали ‒ Путин и Россия готовит полномасштабное нападение на Украину и заранее составляют расстрельные списки ее патриотически настроенных граждан. Об этом сообщил советник главы Офиса президента, участник переговорной группы с Россией Михаил Подоляк на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Когда украинские власти просили оружие и санкции, ей предлагали эвакуацию и правительство в Zoom. Когда мы просили разорвать с Россией бизнес-связи, нам говорили, что Киеву осталось три дня", – заявил он.

Подоляк считает, что Путин частично оказался прав в своих коварных расчетах ‒ ведь некоторые политики к тому времени уже приняли для себя категорическое решение о сдаче Украины на расправу россиянам.

"Они были готовы выразить обеспокоенность, ввести половинчатые санкции и продлить жизнь. Но некоторые были против. Президент Владимир Зеленский и народ. Время взять ответственность за будущее Европы и отказаться от нефти и газа РФ", – заявил чиновник.

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Напомним, ранее в Министерстве обороны Украина ранее заявили о том, что Россия продолжает работу, направленную на перегруппировку своих войск. Оккупанты готовятся к наступлению на Донбасс, чтобы захватить все районы Донецкой и Луганской областей. Россияне могут попытаться осуществить захват и Харькова, но ресурсов для этого у них нет.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сказал, что большая война за Донбасс уже началась. В регионе длительное время идут серьезные бои. Большое число техники и военной силы России передвигаются по всей территории региона.

В разведке Великобритании заявили, что РФ по-прежнему работает над тем, чтобы прорубить коридор через Крым и Донбасс. Однако оккупантам не удается это сделать по причине серьезного отпора со стороны сил обороны Украины.

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Автор: Егор Бунин
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Владимир Зеленский Михаил Подоляк новости Украины
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