Во Львове умер известный украинский писатель

Произведения поэта входят в программу Новой украинской школы.
Во Львове на 94-м году жизни умер украинский поэт, драматург и писатель Николай Петренко.
"Вся новейшая история Украины в жизни одного человека - поэта Николая Петренко. От Большого Голода - в концлагеря, принудительных работ на шахтах Донбасса и на Камчатке, от выживания в цензурной клетке Советской Украины - до небывалой популярности джазового хита "Нарисуй мне ночь", от стограммовой пайки хлеба - до вхождения его стихов в школьную программу Новой украинской школы", - говорится в сообщении на сайте Львовского горсовета.
Отметим, Петренко родился 6 ноября 1925 в городке Лохвица на Полтавщине. Во время Второй мировой войны его вывезли на принудительные работы в немецкий концлагерь, после ее окончания несколько лет еще отработал в трудовой армии. Окончил ЛНУ имени Франко, работал на Львовском телевидении, собственным корреспондентом "Литературной Украине", десятки лет на творческой работе. Он был автором более 100 книг в различных жанрах - от детской поэзии к пьесам, стихов для песен и либретто музыкальных представлений.
Читайте такжеУмер звезда сериала Воронины Борис КлюевПетренко создал ряд популярных украинских песен в соавторстве с такими композиторами и авторами, как Владимир Ивасюк, Игорь Билозир, Николай Колесса, Анатолий Кос-Анатольский и Богдан Веселовский.
Писатель был членом Национального союза писателей Украины, неоднократно становился лауреатом множества литературных премий и наград. Как выдающийся деятель украинской культуры в 2011 году Николаю Петренко назначили государственную стипендию.
По информации ресурса Украинские новости, Петренко умер вследствие осложнений коронавируса.
Во Львове от осложнений коронавирусной инфекции 13 сентября умер главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета, педиатр Богдан Остальский.
Напомним, от коронавируса умер известный модельер Кендзо Такада, основатель известного модного дома Kenzo.