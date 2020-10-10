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Во Львове умер известный украинский писатель

10 октября 2020, 18:19

Произведения поэта входят в программу Новой украинской школы.

Умер Николай Петренко / Фото: Львовский горсовет

Во Львове на 94-м году жизни умер украинский поэт, драматург и писатель Николай Петренко.

"Вся новейшая история Украины в жизни одного человека - поэта Николая Петренко. От Большого Голода - в концлагеря, принудительных работ на шахтах Донбасса и на Камчатке, от выживания в цензурной клетке Советской Украины - до небывалой популярности джазового хита "Нарисуй мне ночь", от стограммовой пайки хлеба - до вхождения его стихов в школьную программу Новой украинской школы", - говорится в сообщении на сайте Львовского горсовета.

Отметим, Петренко родился 6 ноября 1925 в городке Лохвица на Полтавщине. Во время Второй мировой войны его вывезли на принудительные работы в немецкий концлагерь, после ее окончания несколько лет еще отработал в трудовой армии. Окончил ЛНУ имени Франко, работал на Львовском телевидении, собственным корреспондентом "Литературной Украине", десятки лет на творческой работе. Он был автором более 100 книг в различных жанрах - от детской поэзии к пьесам, стихов для песен и либретто музыкальных представлений.

Читайте такжеУмер звезда сериала Воронины Борис КлюевПетренко создал ряд популярных украинских песен в соавторстве с такими композиторами и авторами, как Владимир Ивасюк, Игорь Билозир, Николай Колесса, Анатолий Кос-Анатольский и Богдан Веселовский.

Писатель был членом Национального союза писателей Украины, неоднократно становился лауреатом множества литературных премий и наград. Как выдающийся деятель украинской культуры в 2011 году Николаю Петренко назначили государственную стипендию.

По информации ресурса Украинские новости, Петренко умер вследствие осложнений коронавируса.

  • Во Львове от осложнений коронавирусной инфекции 13 сентября умер главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета, педиатр Богдан Остальский.

  • Напомним, от коронавируса умер известный модельер Кендзо Такада, основатель известного модного дома Kenzo.

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