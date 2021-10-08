Во Львове ужесточают карантин: с 18 октября школы уходят на дистанционное обучение / Reuters

Во Львове ужесточают карантинные ограничения. С 18 октября школы переведут на дистанционное обучение, а больницы приостановят все плановые госпитализации, заявил городской голова Андрей Садовой. По его словам, соответствующее решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС.

"С 18 октября школьники 5-11 классов, а также внешкольные учреждения и досуг переходят на недельное дистанционное обучение. После этого неделя каникул. Таким образом должны оборвать цепочку заболевания", - написал Садовой в Facebook.

Кроме того, город приостанавливает плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы оставить места для на COVID-19.

Также было рекомендовано ограничить развлекательные массовые мероприятия.

Мэр добавил, что решение относительно работы рынков, заведений питания, магазинов и другого бизнеса сейчас обсуждается.

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Садовый добавил, что следующее заседание комиссии состоится на следующей неделе.

Отметим, за минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 16 362 жителей страны. В том числе заболели 1553 ребенка и 431 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 526 человек; летальных случаев - 241 (сутками ранее было 314); выздоровели - 4 720 человек.

Во Львовской области было обнаружено 1327 случаев заражения коронавирусом.

Пик новой волны коронавируса в Украине может длиться месяц - от середины ноября до середины декабря. Такой прогноз озвучил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Напомним, 23 сентября вся Украина официально перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. В стране начали действовать привилегии для вакцинированных граждан.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что если большинство украинцев вакцинируется от коронавируса до следующего года, то уже весной 2022 года карантин в Украине могут полностью отменить.