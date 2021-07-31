"Во славу Путина": в Киеве фанат "ДНР" устроил стрельбу из окна квартиры

Дмитрий Донченко устроил стрельбу в Киеве / Скриншот

В Киеве в Оболонском районе уроженец Донецка Дмитрий Донченко 1998 года рождения устроил стрельбу из окна квартиры многоэтажного дома.

Свои действия он комментировал на видеозаписи, которую опубликовали в Сети.

Злоумышленник заявлял о том, что хочет пострелять "по хохлам". При этом он совершил выстрел, целясь в одного из прохожих на улице.

Кроме того, на опубликованных кадрах Донченко говорил, что якобы состоял в террористической "ДНР" и свои действия совершает "во славу России и Владимира Путина".

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

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Добавим, что позднее стало известно о том, что "в гости" к Донченко наведались правоохранители.

А свои незаконные действия он назвал шуткой.

Напомним, в Черновицкой области 27-летний жених устроил стрельбу на собственной свадьбе. Мужчина находясь в салоне автомобиля BMW X-5 начал стрелять из автоматического карабина.

Полицейские узнали о поведении жениха после того, как в соцсети попало соответствующее видео.

Владельцем оружия оказался 33-летний приятель жениха. Как рассказали в полиции, кроме карабина, мужчина имеет еще 3 единицы нарезного оружия. В результате этого инцидента он уже потерял разрешение на хранение и использование оружия.