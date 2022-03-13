Военная помощь Украине: Данилов заявил, что НАТО будет защищать груз с оружием от россиян

Алексей Данилов / УНИАН

НАТО будет защищать свои грузы с оружием в Украине от возможных атак российских захватчиков. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время телемарафона.

"Господин Столтенберг (генсек НАТО Йенс Столтенберг, - ред.) сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют (в Украину, – ред.) – они будут считать это нарушением пятой статьи (Североатлантического договора, – ред.), которая есть на сегодняшний день в странах НАТО. Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это", - сказал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что Россия планирует совершать дальнейшие вооруженные нападения на страны Восточной Европы. По его словам, следующим объектом российского вторжения после Украины может стать Литва.

Кроме того, секретарь СНБО подверг критике страны-члены НАТО, которые опасаются оказать сопротивление российскому агрессору.

Как сообщал Главред, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конвои с иностранным оружием для Украины станут "законными целями" для вооруженных сил РФ.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что в ближайшее время российские оккупанты попытаются перебросить свои резервы на те направления, где у них наметился успех. В частности, это район проведения Операции объединенных сил на Донбассе, под Мариуполь, в Харьковскую и Киевскую области.

По его прогнозу, резервы оккупантов полягут в течение 10 дней с того момента, как их введут в бой.

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