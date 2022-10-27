Военный эксперт назвал главные факторы уничтожения армии врагов / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Боевую мощь российских войск под корень изведут два фактора ‒ либо нехватка боекомплекта (с ракетами в том числе), либо недостаточное количество артиллерии. Об этом заявил известный военный эксперт Олег Жданов, сообщает УНИАН.

"Вот когда этот вид вооружения у них начнет умирать или снижать свои боевые потенциалы, вот тогда и будет закат российских Вооруженных сил. Кстати, именно по этой причине российское командование и бегает по всем странам, где они еще могут (Северная Корея, Китай, Куба, Иран) с просьбой: "Дайте нам боеприпасы, дайте ракеты"", ‒ говорит он.

Жданов категорически убежден, что без ракетных войск и артиллерии вся огневая мощь противника рассыплется в прах.

"Вот это главный фактор. Все остальное – дополняющие ее элементы. Бог войны он как был, так и был, так и остается: ракетные войска и артиллерия", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Позднее бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк говорил - несмотря на то, что страна-агрессор, Россия, выпустила по Украине в общей сложности 84 ракеты за одни сутки 10 октября, у оккупантов все же постепенно заканчиваются такие боеприпасы.

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