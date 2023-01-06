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Военный эксперт назвал год, когда ВСУ полностью освободят Украину от оккупантов

6 января 2023, 09:22
Александр Коваленко считает прогнозы полной деоккупации Украины в 2023 году "очень оптимистичными".
ВСУ, российская техника
ВСУ, российская техника / Коллаж фото Генштаб ВСУ, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

ВСУ в 2023 году могут зачистить от оккупантов все украинские территории, захваченные Россией после 24 февраля, но освобождения Крыма стоит ждать не раньше, чем через год.

В интервью ТСН военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что считает прогнозы полной деоккупации Украины в 2023 году "очень оптимистичными".

"На мой взгляд, для того, чтобы освобождать каждую локацию, необходим подготовительный период, создание условий для освобождения. Некоторые локации можно освобождать комбинированно. Например, если мы говорим о юге, то можно освобождать Запорожскую область, левобережную Херсонщину и часть юга Донецкой области комбинировано, в одно и то же время, если на это будет достаточно ресурсов", – считает он.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

По его мнению, ВСУ в 2023 году "смогут освободить фактически всю территорию Украины, которую оккупировали в 2022 году".

"Также частично мы сможем освободить территории, которые были оккупированы с 2014 года. Но останутся некоторые территории, которые были оккупированы в 2014 году... В первую очередь мне кажется, что это временно оккупированный полуостров Крым. Его освобождение может начаться в 2023 году, особенно когда выйдем к административному рубежу, но мы полностью сможем освободить полуостров от оккупантов в 2024 году", - прогнозирует эксперт.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в этом году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ
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