Иранские беспилотники / иранские СМИ, ProstoMob

Иранские дроны могут представлять большую проблему для ВСУ, чем российские беспилотники. Об этом военный эксперт Роман Свитан рассказал в эфире телеканала FreeДом.

"Иранские беспилотники, если они к нам зайдут, это другой уровень. То есть они ведут общую разведку. Они не будут связываться, они не включены в единую российскую систему управления тактического звена, и они не будут введены в нее. Но они могут работать по общим задачам разведки, могут работать уже как целеуказатели для дальних российских ракет, и, поскольку они не чисто разведывательные, как тот самый "Орлан", а еще и боевые, они могут нести боевую нагрузку. Пусть небольшая, но она есть. Именно боевая часть беспилотников – большая проблема для наших войск, чем разведывательная сама по себе", – объяснил эксперт.

Свитан говорит, что оккупанты потому и пытаются закупить дроны в Иране. Ведь разведывательных беспилотников у России хватает — "Орланов", "Форпостов" — а с боевыми проблема.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран собирается отправить России несколько сотен беспилотников, среди которых и боевые дроны. Причем поставки намерены провести в ускоренном порядке.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в том, что украинская власть якобы не выполняет стамбульские договоренности. Он заявил, что приказал своим войскам отойти от Киева якобы ради проведения переговоров.

Позднее иранский лидер, аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи назвал Украину "гадкой стороной" и поддержал полномасштабное вторжение, которое начал президент РФ Владимир Путин.

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