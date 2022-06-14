Военный эксперт рассказал, какое количество РСЗО поможет ВСУ в боях с русскими / коллаж фото УНИАН и Lockheed Martin

Если Украина получит хотя бы первую партию (24 штуки) реактивных систем залпового огня (РСЗО), то украинская армия в зоне боевых действий с русскими на Востоке страны сможет влиять на ситуацию в свою пользу. Такое мнение в комментарии "24 каналу" рассказал военный эксперт и глава "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко.

Тем не менее специалист говорит, что украинцам все равно нужно адекватно и объективно оценивать процессы снабжения оружием.

"Этот процесс идет в любом случае. Я думаю, что эта пауза, которую мы сейчас видим по поставкам оружия, этот вакуум, который на некоторое время образовался, – он непременно сдвинется с места", – отметил Мусиенко.

Как говорит эксперт, соответствующая ситуация сможет кардинально измениться 15 июня ‒ после очередной встречи руководителей военных ведомств стран Запада в рамках формата "Рамштайн".

"Обязательно, я думаю, мы услышим о новом пакете и не только от США", – подытожил Мусиенко.

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Напомним, ранее американские власти заявляли, что готовы передать Украине весь массив вооружения, в котором сейчас нуждается ВСУ. Позицию Вашингтона озвучил министр обороны США (руководитель Пентагона) Ллойд Остин во время пресс-конференции.

"США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха", ‒ сказал Остин и таким образом дал позитивный ответ на вопрос журналистов о передаче украинской армии 300 новых реактивных систем залпового огня и тысячи гаубиц.

До того в Пентагоне заявляли, что РСЗО HIMARS, оснащенные ракетами с дальностью пуска до 80 километров, украинские военные смогут освоить в течение месяца.

По словам замминистра обороны по политическим вопросам Колина Каля, в американской армии военные месяцами учатся, чтобы использовать такие ракетные системы, однако украинские войска ждет интенсивная трехмесячная подготовка, которую обеспечит специальная миссия.

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