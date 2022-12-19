Военный эксперт спрогнозировал, изменит ли снарядный "голод" у врагов течение войны

Из-за того, что российские оккупанты активно тратят артиллерийские снаряды, к февралю 2023 года они ощутят резкую их нехватку (практически "голод"). Об этом в комментарии 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Эксперт отметил, что сейчас российские военные производят 15-20 тысяч выстрелов в сутки. И такими темпами снаряды быстро исчерпываются. То есть, говорит Свитан, скоре вдвое-втрое должно упасть количество выстрелов оккупантов по ВСУ.
"Взять эти снаряды им просто нет откуда. Страны, которые еще хотя бы им помогают, боятся передавать России такого типа вооружения. С одной стороны, сами боятся остаться без снарядов, а с другой стороны боятся попасть под санкции. Скорее всего в конце января — начале февраля Россия начнет ощущать снарядный голод", — подытожил военный эксперт.
Война России и Украины
Напомним, ранее в интервью Главреду военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил - после того, как украинские войска освободили Херсон, российские оккупанты больше не смогут снабжать из Крыма свои войска, которые сейчас находятся в Запорожской области.
До того сообщалось, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.
Другие новости:
- Военный эксперт спрогнозировал, преодолеет ли РФ в плане оружия западные санкции
- Военный эксперт пояснил, могли ли ВСУ ударить по русским авиабазам советскими беспилотниками
- Военный эксперт спрогнозировал, где ВСУ устроят новую "бавовну"