Из-за того, что российские оккупанты активно тратят снаряды в боях с ВСУ, в феврале 2023 года она будет ощущать снарядный "голод".

Военный эксперт спрогнозировал, изменит ли снарядный "голод" у врагов течение войны/ фото скриншот из видео и https://ua.depositphotos.com

Из-за того, что российские оккупанты активно тратят артиллерийские снаряды, к февралю 2023 года они ощутят резкую их нехватку (практически "голод"). Об этом в комментарии 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Эксперт отметил, что сейчас российские военные производят 15-20 тысяч выстрелов в сутки. И такими темпами снаряды быстро исчерпываются. То есть, говорит Свитан, скоре вдвое-втрое должно упасть количество выстрелов оккупантов по ВСУ.

"Взять эти снаряды им просто нет откуда. Страны, которые еще хотя бы им помогают, боятся передавать России такого типа вооружения. С одной стороны, сами боятся остаться без снарядов, а с другой стороны боятся попасть под санкции. Скорее всего в конце января — начале февраля Россия начнет ощущать снарядный голод", — подытожил военный эксперт.

Война России и Украины

Напомним, ранее в интервью Главреду военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил - после того, как украинские войска освободили Херсон, российские оккупанты больше не смогут снабжать из Крыма свои войска, которые сейчас находятся в Запорожской области.

До того сообщалось, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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