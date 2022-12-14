Страна-агрессор - Россия - добивает потенциал вооружения СССР, но не может восстанавливать свои запасы в нужных объемах.

Военный эксперт спрогнозировал, преодолеет ли РФ в плане оружия западные санкции / скриншот из видео и https://ua.depositphotos.com

Современное оружие, которое есть в арсеналах страны-агрессора, РФ, изготовлено, как правило с использованием импортных запчастей. В условиях санкций оно активно заканчивается. Однако старого советского оружия у русских оккупантов еще полно. Об этом в эфире "АпострофTV" рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Ракета "Кинжал" имеет 130 элементов, производимых за рубежом. Линия производства танков Т-72 деградировала еще в 1998 году. Все тепловизионные системы прицеливания на этих танках - французского производства. Автомобиль "Тигр" комплектуется американским двигателем. Беспилотник "Орлан-10" только наполовину состоит из российских деталей. Самолеты Ту-95 и Ту-22 фактически строить Россия не может. Так же, как и МиГ-31", − говорит эксперт.

Черник также особо отметил − к моменту старта полномасштабного вторжения в Украину у России были запасы снарядов всех калибров от 15 до 20 млн экземпляров (для сравнения, в США запасы – 2,5 млн).

"Больше половины этого российского боезапаса использовано ВС РФ, или уничтожено ВСУ. Однако Россия способна производить снаряды в количестве 120-125 тысяч в месяц. Американцы выйдут на выпуск 25 тысяч в месяц только весной. Поэтому создавать огневые валы в 60-80 тыс. выстрелов в сутки россияне уже не могут. Теперь делается 20-25 тысяч в сутки. Но это все еще вдвое больше, чем можем обеспечить мы. Однако ее военно-промышленный комплекс встал на путь деградации. И это непременно произойдет, только не так быстро, как нам бы хотелось. Но и для воспроизводства потенциала СССР России необходимо 10 лет и снятие всех санкций", − подытожил эксперт.

Напомним, ранее в интервью Главреду военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил - после того, как украинские войска освободили Херсон, российские оккупанты больше не смогут снабжать из Крыма свои войска, которые сейчас находятся в Запорожской области.

До того сообщалось, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы постепенно вытесняются с временно занятых позиций.

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