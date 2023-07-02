Военный эксперт спрогнозировал, решатся ли русские сделать теракт на ЗАЭС

Если русские оккупанты будут убегать, говорит Александр Коваленко, то их уже не будет волновать тема замораживания войны.

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Россияне делают ставку на свой побег - Александр Коваленко / коллаж Главред, фото УНИАН

Россия, скорее всего, будет осуществлять некую провокацию на ЗАЭС, но не решится совершить ее подрыв. Об этом в интервью Главреду блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" заявил Александр Коваленко.

"Скорее всего, россияне делают ставку на свой побег. Если они будут убегать, их уже не будет волновать тема замораживания войны. Оккупанты постараются как можно скорее добраться до места расположения за пределом действия радиации и сил обороны Украины. Они займут позиции во временно оккупированном Крыму. Уже после этого россияне снова могут начать раскачивать тему переговоров и использовать для этого фактор Запорожской АЭС. Но при условии подрыва АЭС они станут уже ядерными террористами, с которыми никто говорить не будет. Это их парадоксальная стратегия", ‒ говорит он.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит". видео дня

Риск теракта на Запорожской АЭС

Страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

Если оккупанты страны-агрессора России рискнут осуществить подрыв Запорожской атомной электростанции, Украина узнает о катастрофе только спустя несколько часов. Прямой радиационный контроль сегодня находится в руках захватчиков. Об этом заявил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Аналитики Института изучения войны считают, что российские оккупанты, вероятно, не станут намеренно создавать аварию на Запорожской АЭС, так как не смогут контролировать ее последствия. Однако опыт с Каховской ГЭС показывает, что они все же могут прибегнуть и к такому теракту. Эксперты описали три возможных сценария.

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