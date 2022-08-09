"Воевать будем до последнего россиянина": Подоляк озвучил сроки окончания войны в Украине

Михаил Подоляк спрогнозировал, когда закончится война в Украине / Фото УНИАН, ОП

Война в Украине закончится во время каденции президента Владимира Зеленского, а вот российского диктатора Владимира Путина на тот момент уже не будет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что во время военного положения выборы проводить нельзя.

По словам советника главы ОП, после ряда существенных поражений на поле боя в РФ может произойти смена власти.

"Нам не важно, кто будет с той стороны. У них вся политическая элита находится в немного неадекватном пропагандистском состоянии, и нет разницы, кто из них будет преемником. Но я думаю, как только Россия получит ряд существенных тактических поражений на поле боя, у них начнутся определенные конфликтные внутриэлитные процессы, которые смогут привести к другой конфигурации власти как таковой с другими лидерами – скорее всего, временными – во главе Российской Федерации", – сказал советник Офиса президента в интервью BBC.

Также он ответил на вопрос, возможна ли такая ситуация, при которой президент Зеленский подпишет мир не на условиях Украины, если в какой-то момент возникнет выбор между сохранением украинской государственности и сохранением украинского народа.

"Я думаю, воевать мы будем до последнего россиянина на территории Украины — это первое. Второе — такого выбора точно не будет, поверьте. И третье — президент Зеленский — абсолютно ответственное лицо, которое будет до конца эффективно управлять системой обороны Украины и пробовать минимизировать какие-либо потери живой силы с нашей стороны за счет эффективной работы с нашими партнерами для того, чтобы механизировать войну. То есть, чтобы было больше оружия и меньше человеческих потерь", — сказал Подоляк.

Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что война в Украине закончится тогда, когда наша страна вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год. Это может произойти уже в следующем году.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что горячая фаза войны в Украине может продлиться до конца года.

Глава Центра исследований политических ценностей Александр Доний уверен, что война в Украине будет длиться до смерти Путина.

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