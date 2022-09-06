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Воинский учет для женщин: в Минобороны анонсировали важные изменения

6 сентября 2022, 22:01

Стоит заметить, что в октябре 2022 года в силу должен вступить приказ Министерства обороны Украины.

Военный учет
Военный учет / УНИАН

Законодательные нормы, согласно которым постановка женщин на воинский учет будет добровольной, утвердят уже скоро.

Как заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, скоро официально никаких ограничений для женщин насчет пересечения границы с 1 октября не будет.

При этом будет утвержден исключительно добровольный порядок постановки украинок на воинский учет.

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Стоит заметить, что в октябре 2022 года в силу должен вступить приказ Министерства обороны Украины, согласно которому женщины определенных профессий должны будут встать на воинский учет.

В перечень из профессий отнесли: медицинское дело, маркетинг, инженерию, пищевые технологии, журналистику - всего 14 специальностей и 7 смежных с ними профессий. При этом женщины, чьи сферы деятельности не указаны выше, могут встать на военный учет в добровольном порядке.

Воинский учет для женщин в Украине

Как известно, Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения по изменениям в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно добровольности постановка на воинский учет женщин.

Как заявляла заместитель министра обороны Анна Маляр, опыт развертывания всех военных частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований до полных штатов военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Маляр сообщила, что при этом в ВСУ остается потребность в специалистах по медицине, радиотехнике, пищевым технологиям.

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