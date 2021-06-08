"Вонючие, грязные, бухие и обдолбанные военные": эксперт по красоте угодила в базу Миротворца

Против бьюти-эксперта выдвинули ряд обвинений. В частности, девушку обвинили в антиукраинской пропаганде.
Специалистка по наращиванию ресниц Яна Чемшит (другой вариант фамилии – Ковалева) из города Чугуева под Харьковом, которая обозвала украинских военнослужащих, попала в базу данных центра Миротворец.
Бьюти-специалистка угодила в базу Миротворца, в частности, из-за демонстративного неуважения к украинской армии, говорится на сайте центра.
Девушку также обвинили в отрицании агрессии Российской Федерации и в антиукраинской пропаганде.
По сведениям Миротворца, девушка родилась в Украине 13 февраля 1993 года и живет в Чугуеве на ул. Гвардейская.
На сайте Миротворца размещена карточка, в которой указаны личные данные Чемшит, выдвинутые в ее сторону обвинения, а также слова, за которые она угодила в базу.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Яна Чемшит (Ковалева) назвала украинских военным позорищем. По ее словам, они ходят "вонючие, грязные, обрыганные, бухие и обдолбанные".
Девушка также задалась вопросом, против кого воюют наши бойцы?
"…Он поехал куда-то, его отправили, он пролежал в тени, ногой потелепал. И он считается героем. И как ты нахр*н герой? Против кого они воюют?.. Ненавижу этих тварей, просто ненавижу… И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и них*ра не делают…", – утверждала специалистка по красоте.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".