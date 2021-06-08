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"Вонючие, грязные, бухие и обдолбанные военные": эксперт по красоте угодила в базу Миротворца

8 июня 2021, 16:16
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Против бьюти-эксперта выдвинули ряд обвинений. В частности, девушку обвинили в антиукраинской пропаганде.

Яна Ковалева внесена в базу Миротворца
Яна Чемшит попала в базу Миротворца / Скриншот

Специалистка по наращиванию ресниц Яна Чемшит (другой вариант фамилии – Ковалева) из города Чугуева под Харьковом, которая обозвала украинских военнослужащих, попала в базу данных центра Миротворец.

Бьюти-специалистка угодила в базу Миротворца, в частности, из-за демонстративного неуважения к украинской армии, говорится на сайте центра.

Девушку также обвинили в отрицании агрессии Российской Федерации и в антиукраинской пропаганде.

По сведениям Миротворца, девушка родилась в Украине 13 февраля 1993 года и живет в Чугуеве на ул. Гвардейская.

На сайте Миротворца размещена карточка, в которой указаны личные данные Чемшит, выдвинутые в ее сторону обвинения, а также слова, за которые она угодила в базу.

/ Скриншот

Ранее в Сети появилось видео, на котором Яна Чемшит (Ковалева) назвала украинских военным позорищем. По ее словам, они ходят "вонючие, грязные, обрыганные, бухие и обдолбанные".

Девушка также задалась вопросом, против кого воюют наши бойцы?

"…Он поехал куда-то, его отправили, он пролежал в тени, ногой потелепал. И он считается героем. И как ты нахр*н герой? Против кого они воюют?.. Ненавижу этих тварей, просто ненавижу… И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и них*ра не делают…", – утверждала специалистка по красоте.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

новости Харькова Миротворец новости Харьковщины Яна Чемшит Яна Ковалева
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