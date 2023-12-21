Восстановление авиасообщения в Украине: Данилов сообщил, что для этого нужно

По словам Данилова, сейчас уже рассматривается несколько предложений по возобновлению гражданских полетов над территорией Украины.

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По словам Данилова, нужно решить 4 ключевых вопроса / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Алексей Данилов объяснил, что для возобновления авиасообщения необходимо решить четыре основных вопроса. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил в эфире национального телемарафона.

"Это очень важный для нас вопрос (восстановление авиасообщения, – ред.). Потому что сегодня, когда речь идет о приезде в нашу страну представителей тех или иных стран, то ли по вопросам бизнеса, то ли по вопросам каких-то других вещей,это очень-очень важный компонент. Думаю, что в следующем году этот вопрос точно сдвинется с мертвой точки", – сказал Данилов.

Он добавил, что сейчас рассматривается несколько предложений, однако решение четырех ключевых аспектов является обязательным. Эти аспекты включают в себя: защиту аэропортов, подготовку и сертификацию инфраструктуры, использование механизма страхования и выбор авиакомпании для полетов.

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"Я думаю, что совместными усилиями все эти вопросы мы обязательно закроем и рано или поздно сможем пользоваться нашим небом", - подчеркнул секретарь СНБО.

Возобновление пассажирских авиаперевозок в Украине

Во время выступления в Институте Хадсона в ходе своей поездки в США 14 ноября, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Украине может быть открыт гражданский аэропорт. По его словам, аэропорт могут открыть до завершения войны, однако название конкретного аэропорта и сроки его открытия пока неизвестны.

Как впоследствии сообщили в пресс-службе Офиса президента, первым аэропортом, который откроют, будет "Борисполь". Этот аэропорт стал первым, который был закрыт из-за начала полномасштабной войны. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что "Борисполь" вскоре начнет принимать и отправлять самолеты. Он утверждает, что Украина "способна обеспечить безопасность этого объекта".

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