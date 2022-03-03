"Вот так выглядит Ахтырка после прихода войск РФ": губернатор показал ужасающие кадры

В городе много жертв среди мирного населения.
Ахтырка на Сумщине подверглась мощным артиллерийским ударам российских оккупантов.
1 марта ракетными ударами захватчики полностью уничтожили воинскую часть, где погибли украинские военнослужащие. Завалы все еще разбирают, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
Кроме того, уничтожены жилые дома и есть многие жертвы среди мирного населения.
Читайте такжеРоссийская армия намеренно атакует гражданские объекты в Украине - Байден"Эти российские твари обстреливают напрямую жилые кварталы города, расстреливают мирных людей в деревнях! Погибли дети, медики, гражданские люди, наши военнослужащие. Не простим россиянам этот геноцид!" - написал губернатор и показал ужасающие фото и видео последствий от прихода в город "освободителей" из РФ.
Напомним, накануне российские войска оккупировали Тростянец в Сумской области. Они развернули там собственный штаб. Захватчики вторгались в дома местных жителей, грабили их и вытаскивали людей из подвалов, заставляя сидеть под обстрелами.
Также сообщалось, что оккупанты грабили продуктовые магазины и магазины секонд-хенда. Переодеваясь в гражданскую одежду, они бежали назад в Россию.
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