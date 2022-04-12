"Вова, я в плену, забери меня как-то": Сеть взорвалась мемами после задержания Медведчука

Глава государства опубликовал фото с задержанным Медведчуком в своем Instagram, сопроводив его ироничной подписью "С Днем космонавтики".
В Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография бывшего сопредседателя партии Оппозиционная платформа – за жизнь Виктора Медведчука, в военной форме и в наручниках.
Она сопровождалась текстом "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позднее".
Позднее глава государства опубликовал фото с задержанным Медведчуком в своем Instagram, сопроводив его ироничной подписью "С Днем космонавтики".
Не исключено, что это был тонкий троллинг кума Медведчука - президента РФ Владимира Путина, который сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, в ходе посещения космодрома Восточный сделал новые заявления с обвинениями в адрес Украины.
Добавим, что в Сети опубликовали множество мемов, посвященных задержанию Медведчука.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появились фотографии роскошного вагона, который принадлежит скандальному нардепу от ОПЗЖ, куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.
Как рассказали журналисты Следствия.инфо, "золотой вагон" Медведчука - необычный подарок его жены Оксаны Марченко.
В сообщении отмечается, что на сегодняшний день вагон-ресторан стоит на специально построенной железнодорожной платформе в имении Медведчука в Пуще-Водице.
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