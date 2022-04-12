УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Вова, я в плену, забери меня как-то": Сеть взорвалась мемами после задержания Медведчука

12 апреля 2022, 21:58

Глава государства опубликовал фото с задержанным Медведчуком в своем Instagram, сопроводив его ироничной подписью "С Днем космонавтики".

Виктора Медведчука задержала СБУ / t.me/V_Zelenskiy_official

В Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография бывшего сопредседателя партии Оппозиционная платформа – за жизнь Виктора Медведчука, в военной форме и в наручниках.

Она сопровождалась текстом "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позднее".

Позднее глава государства опубликовал фото с задержанным Медведчуком в своем Instagram, сопроводив его ироничной подписью "С Днем космонавтики".

Не исключено, что это был тонкий троллинг кума Медведчука - президента РФ Владимира Путина, который сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, в ходе посещения космодрома Восточный сделал новые заявления с обвинениями в адрес Украины.

Добавим, что в Сети опубликовали множество мемов, посвященных задержанию Медведчука.

  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети
  • Задержание Медведчука: мемы
    Задержание Медведчука: мемы Соцсети

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появились фотографии роскошного вагона, который принадлежит скандальному нардепу от ОПЗЖ, куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.

Как рассказали журналисты Следствия.инфо, "золотой вагон" Медведчука - необычный подарок его жены Оксаны Марченко.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день вагон-ресторан стоит на специально построенной железнодорожной платформе в имении Медведчука в Пуще-Водице.

Читайте еще:

viber
Виктор Медведчук
Реклама
Популярное
Гороскоп для Украины: астролог назвала новую дату масштабного наступления войск России на УкраинуГороскоп для Украины: астролог назвала новую дату масштабного наступления войск России на Украину Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2022: Тельцам - важные детали, Стрельцам – долги, Водолеям – помощьГороскоп на сегодня, 12 апреля 2022: Тельцам - важные детали, Стрельцам – долги, Водолеям – помощь Сирены каждый час: оккупанты всю ночь бомбили ДнепропетровщинуСирены каждый час: оккупанты всю ночь бомбили Днепропетровщину Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал, кто виноват в ее болезниПервый муж Анастасии Заворотнюк рассказал, кто виноват в ее болезни 3 привлекательные женские стрижки на короткие волосы, которые покорят вас своей практичностью3 привлекательные женские стрижки на короткие волосы, которые покорят вас своей практичностью
Поддержите Главред

Последние новости

22:14

Миргород снова попал под ракетный обстрел: два "прилета"

21:58

СБУ показала новое фото Медведчука и подробности задержания кума ПутинаВидео

21:58

"Вова, я в плену, забери меня как-то": Сеть взорвалась мемами после задержания МедведчукаФотоВидео

21:52

Теперь официально: Снежану Егорову внесли в список госизменников

21:48

"Обида переросла в паранойю": Макрон резко высказался о причинах нападения Путина на УкраинуВидео

Реклама
21:18

Вырвались из окружения: в осажденном Мариуполе морпехи соединились с АзовомВидео

21:11

Виктора Медведчука задержали: Зеленский показал фотоВидео

21:07

Пришла в себя: Лорак отменила все концерты в России и сбежала в ЕвропуВидео

21:05

Не Украиной единой: Россия начала стягивать свои войска к Финляндии

20:51

"Украина не меняла позицию": Арахамия объяснил истерику РФ по переговорамВидео

20:35

В Мариуполе орки взяли в плен судно с украинцами на борту

20:28

Рашисты пошли на штурм: ВСУ отразили вражескую атаку на ЛуганщинеВидео

20:21

В Мариуполе погибли 20-22 тысячи украинцев - Глава ОВАВидео

20:10

Приметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:06

"Не иду на поводу у моды": Макрон резко ответил на вопрос приехать в КиевВидео

20:03

Штайнмайер подтвердил отказ Зеленского принять его в Киеве

19:57

Дочь насиловали на глазах матери: правозащитница рассказала о зверствах рашистовВидео

19:37

Полнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе УкраиныВидео

19:26

Штраф и 15 суток: женщинам Туркменистана запретили популярные косметические процедуры

19:25

В Пентагоне назвали лучший сценарий завершения войны в УкраинеВидео

Реклама
19:24

"Кремль ненавидит Мариуполь": у Зеленского рассказали о помощи украинским защитникамВидео

18:57

Написала данные на спине 3-летней дочери: украинка рассказала, как спасалась от войныВидео

18:54

У Зеленского ответили на слова Путина о "тупике" в переговорахВидео

18:46

"Будет концерты давать в бункере для Путина": Лолита разозлила Сеть новым постом

18:37

Россия боится, что Украина достанет ее на своей же территориимнение

18:31

От ворот поворот: Зеленский отказался принимать в Киеве пророссийского президента ФРГВидео

18:28

"Голодранцы вынесли даже трусы": Нина Матвиенко рассказала, как оккупанты обчистили квартиру в БучеВидео

18:12

"Если Путин сдохнет – у России будут хорошие перспективы": Касьянов спрогнозировал будущее РФВидео

17:59

Рашисты попали в ловушку: ВСУ сожгли колонну Кантемировской дивизии и захватили парадный танкВидео

17:51

Почему Путин умный, но тупоймнение

17:41

Были более лояльны, чем русские: в Ворзеле воевала белорусская армия - жена Поклада

17:34

Свежие могилы прямо посреди села: на Киевщине рассказали о зверствах рашистовВидео

17:32

Путин шокировал циничным заявлением о зверствах и резне оккупантов в БучеВидео

17:26

У Зеленского жестко ответили Путину, цинично оправдавшему войну в УкраинеВидео

17:18

Переговоры с Украиной в тупике, а резня в Буче - провокация: Путин выдал новую порцию пропаганды

17:04

"Насилуй и мне не говори": жена российского оккупанта призвала мужа издеваться над украинками

16:59

Путин оправдал войну в Украине и назвал сроки "спецоперации"Видео

16:57

"Раздевайся или тебя застрелю": украинка рассказала, как оккупанты ее зверски изнасиловалиВидео

16:51

Как получить глубокий сон в суровых условиях: лайфхаки от человека, который научил спать РоналдуВидео

16:50

Укравтодор уже очистил 200 км дорог в Киевской, Черниговской и Сумской областях

Реклама
16:43

Надя Дорофеева рассказала, о чем мечтает во время войныВидео

16:39

"Британская спецоперация": Лукашенко цинично высказался о массовых убийствах в БучеВидео

16:28

На смену дождям и ветру придет потепление, но ненадолго - прогноз погоды в Украине до конца недели

16:26

Тела погибших в Мариуполе оккупанты сжигают в мобильных крематориях - КириленкоВидео

16:02

Россия отрепетировала химическую атаку, а теперь может ударить по Украинемнение

15:54

"Что ж ты, фраер, сдал назад": Потап прокомментировал интервью Путина на космодроме

15:44

Насильно вывезенных украинцев оккупанты переселяют в Сибирь и за Полярный круг — The IndependentВидео

15:37

"Бери все, что будет там": мужчина из РФ подговаривал сына оккупанта воровать снасти для рыбалкиВидео

15:23

Денис Казанский. Русские признались, зачем сровняли Мариуполь с землейВидеоблоги

15:22

В НАТО раскрыли "кровавый" сценарий нового удара РФ и назвали направленияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять