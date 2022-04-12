"Вова, я в плену, забери меня как-то": Сеть взорвалась мемами после задержания Медведчука

Виктора Медведчука задержала СБУ / t.me/V_Zelenskiy_official

В Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография бывшего сопредседателя партии Оппозиционная платформа – за жизнь Виктора Медведчука, в военной форме и в наручниках.

Она сопровождалась текстом "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позднее".

Позднее глава государства опубликовал фото с задержанным Медведчуком в своем Instagram, сопроводив его ироничной подписью "С Днем космонавтики".

Не исключено, что это был тонкий троллинг кума Медведчука - президента РФ Владимира Путина, который сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, в ходе посещения космодрома Восточный сделал новые заявления с обвинениями в адрес Украины.

Добавим, что в Сети опубликовали множество мемов, посвященных задержанию Медведчука.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появились фотографии роскошного вагона, который принадлежит скандальному нардепу от ОПЗЖ, куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.

Как рассказали журналисты Следствия.инфо, "золотой вагон" Медведчука - необычный подарок его жены Оксаны Марченко.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день вагон-ресторан стоит на специально построенной железнодорожной платформе в имении Медведчука в Пуще-Водице.

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