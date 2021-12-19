Вовина тысяча: куда украинцы тратят деньги за вакцинацию

Министр рассказал, на что именно украинцы начали тратить средства за вакцинацию.
В Украине по состоянию на 19 декабря уже более 3 миллионов украинцев оформили услугу "еПоддержка", в рамках которой будет выплачена тысяча гривен за вакцинацию от COVID.
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, на что именно начали тратить эти средства.
По его словам, большая часть из этого числа уже получила деньги, поскольку "Монобанк", "Альфа-Банк" и "А-Банк" начали переводить их раньше.
Клиенты остальных банков, которые присоединились к проекту, получат деньги в течение 10 дней.
Он также отметил, что по количеству потраченных денег топ-3 категорий выглядит следующим образом:
- Книги
- Кинотеатры (показатель практически такой же как и у книг)
- Железнодорожный транспорт
"Напомню, что предварительно проект рассчитан на один год, так что все точно успеют. Не забывайте обновлять приложение "Дия", - добавил Федоров.
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Потратить виртуальную тысячу гривен можно на услуги в трех сферах - культура, путешествия и спорт, а именно:
- книги;
- путешествия по Украине
- билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры или массовые мероприятия
- услуги в спортзалах или фитнес-клубах, бассейнах и т. д.
Также вакцинированные люди старше 60 лет смогут потратить тысячу на лекарства.
Отсутствие у человека смартфона или приложения Дія планируют восполнить разработкой отдельного альтернативного механизма для реализации программы президента Владимира Зеленского в полной мере.
Полную инструкцию оформления сертификата о вакцинации и получения 1000 гривен можно посмотреть здесь.
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