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Вовина тысяча: куда украинцы тратят деньги за вакцинацию

19 декабря 2021, 18:44

Министр рассказал, на что именно украинцы начали тратить средства за вакцинацию.

Дия
Дия / Миннцифры

В Украине по состоянию на 19 декабря уже более 3 миллионов украинцев оформили услугу "еПоддержка", в рамках которой будет выплачена тысяча гривен за вакцинацию от COVID.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, на что именно начали тратить эти средства.

По его словам, большая часть из этого числа уже получила деньги, поскольку "Монобанк", "Альфа-Банк" и "А-Банк" начали переводить их раньше.

Клиенты остальных банков, которые присоединились к проекту, получат деньги в течение 10 дней.

Он также отметил, что по количеству потраченных денег топ-3 категорий выглядит следующим образом:

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  • Книги
  • Кинотеатры (показатель практически такой же как и у книг)
  • Железнодорожный транспорт

"Напомню, что предварительно проект рассчитан на один год, так что все точно успеют. Не забывайте обновлять приложение "Дия", - добавил Федоров.

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Потратить виртуальную тысячу гривен можно на услуги в трех сферах - культура, путешествия и спорт, а именно:

  • книги;
  • путешествия по Украине
  • билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры или массовые мероприятия
  • услуги в спортзалах или фитнес-клубах, бассейнах и т. д.

Также вакцинированные люди старше 60 лет смогут потратить тысячу на лекарства.

Отсутствие у человека смартфона или приложения Дія планируют восполнить разработкой отдельного альтернативного механизма для реализации программы президента Владимира Зеленского в полной мере.

Полную инструкцию оформления сертификата о вакцинации и получения 1000 гривен можно посмотреть здесь.

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