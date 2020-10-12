"Война и ненависть": Зеленский рассказал, что думает о россиянах

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский рассказал о взаимоотношениях между гражданами Украины и России.

В интервью программе HARDtalk британской BBC он напомнил о продолжающейся российской агрессии против Украины.

В то же время глава государства подчеркнул, что реальной перспективой остается членство Украины в Североатлантическом альянсе.

"Сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому – НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика – ну, посмотрим", - отметил президент.

Зеленский ответил на замечание о том, что мысли о членстве Украины в НАТО могут быть фантазиями, словами: "Война между Украиной и Россией – это тоже была фантастика, никто в это не верил".

Он обратил внимание на то, что Украина уже стала партнером НАТО с расширенными возможностями и призвал США и ЕС поддерживать Украину, если они не хотят ее потерять.

"Членство в НАТО – это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка", - добавил глава государства.

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Ранее Зеленский не исключил своего ухода с поста главы государства в том случае, если ему не удастся урегулировать войну на Донбассе.

По словам главы государства, возможная неудача в переговорах с Россией по урегулированию конфликта двух стран будет свидетельствовать.