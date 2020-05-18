В Минреинтеграции рассказали, сколько миллиардов Россия тратит на оккупированный Донбасс

Россия тратит на содержание ОРДЛО громадные деньги / УНИАН

Алексей Резников, руководитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, утверждает, что из российского бюджета на нужды захваченных боевиками "Л/ДНР" районов украинского Донбасса тратится приблизительно 5 млрд долларов в год.

Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству Интерфакс-Украина. "По нашей информации, такие цифры, понятное дело, крайне приблизительные – до 1,3 млрд долларов уходит на содержание только гражданской части. В первую очередь, это бюджетники. И около 3,7 млрд долларов – на войну. То есть около $5 млрд в год, по нашей оценке, обходится Кремлю содержание оккупированной территории украинского Донбасса. Это без Крыма", ‒ заявил он.

Читайте такжеКогда закончится война на Донбассе: экс-депутат Госдумы назвал датуРезников полагает, что такие деньги Кремль берет из Фонда национального благосостояния Российской Федерации.

Чиновник также уверен, что россияне долго не смогут содержать Донбасс ‒поскольку на данный момент экономика РФ серьезно пострадала по причине обвала цен на нефть и пандемии китайского коронавируса

"Эти $5 млрд при своем нынешнем падении – тоже вопрос. Тут свою бы территорию удержать. Россия – тоже не монолитное государство. Поэтому у нас шанс есть, серьезный, реальный", ‒ подытожил чиновник.

Напомним, ранее Алексей Резников рассказал о том, что в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске официальный Киев хочет обеспечивать участие переселенцев из ОРДЛО – в том числе священников, спортсменов и журналистов.