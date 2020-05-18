УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Минреинтеграции рассказали, сколько миллиардов Россия тратит на оккупированный Донбасс

18 мая 2020, 16:57

Алексей Резников, руководитель Минреинтеграции озвучил оценку количества денег, которые РФ тратит на оккупированные ОРДЛО.

Война на Донбассе
Россия тратит на содержание ОРДЛО громадные деньги / УНИАН

Алексей Резников, руководитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, утверждает, что из российского бюджета на нужды захваченных боевиками "Л/ДНР" районов украинского Донбасса тратится приблизительно 5 млрд долларов в год.

Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству Интерфакс-Украина. "По нашей информации, такие цифры, понятное дело, крайне приблизительные – до 1,3 млрд долларов уходит на содержание только гражданской части. В первую очередь, это бюджетники. И около 3,7 млрд долларов – на войну. То есть около $5 млрд в год, по нашей оценке, обходится Кремлю содержание оккупированной территории украинского Донбасса. Это без Крыма", ‒ заявил он.

Читайте такжеКогда закончится война на Донбассе: экс-депутат Госдумы назвал датуРезников полагает, что такие деньги Кремль берет из Фонда национального благосостояния Российской Федерации.

Чиновник также уверен, что россияне долго не смогут содержать Донбасс ‒поскольку на данный момент экономика РФ серьезно пострадала по причине обвала цен на нефть и пандемии китайского коронавируса

"Эти $5 млрд при своем нынешнем падении – тоже вопрос. Тут свою бы территорию удержать. Россия – тоже не монолитное государство. Поэтому у нас шанс есть, серьезный, реальный", ‒ подытожил чиновник.

Напомним, ранее Алексей Резников рассказал о том, что в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске официальный Киев хочет обеспечивать участие переселенцев из ОРДЛО – в том числе священников, спортсменов и журналистов.

война на Донбассе Россия Кремль ОРДЛО деньги
Сейчас вы просматриваете новость «В Минреинтеграции рассказали, сколько миллиардов Россия тратит на оккупированный Донбасс». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:00
Коррупционный скандал в Молдове: опубликован громкий компромат на президента Додона
16:57
В Минреинтеграции рассказали, сколько миллиардов Россия тратит на оккупированный Донбасс
16:18
В МИД объяснили, могут ли иностранцы приехать в Украину за детьми от суррогатных матерей
16:03
Как будут работать детские сады: в Минздраве назвали ряд условий
16:02
Из-за мам страдают младенцы: что не так с суррогатным материнством в Украине
15:49
Суд вызвал на допрос Яценюка и Порошенко по делу об аннексии Крыма
15:44
Погода летом в Украине: климатолог назвала главную особенность Видео
15:24
В Кабмине рассказали, кого нужно добавить в Минске в переговорную группу по Донбассу
15:05
В Китае сделали резонансное признание по COVID-19 и нашли виновных
14:49
Детское Евровидение 2020 - дата проведения и участники
14:47
Социологи выяснили, что Кучма и Зеленский - лучшие президенты для украинцев
14:31
Магнитная буря ударила внезапно – как спастись Видео
14:29
"Фронт подбросит дождей": синоптик назвала "мокрые" регионы Украины Видео
14:29
Полина Гагарина бросила мужа
14:09
Кто будет принимать решение о запуске транспорта: Зеленский выступил с инициативой
13:49
Гороскоп на 19 мая для всех знаков Зодиака: кому грозит "черный день"
13:30
Принц Гарри обязался годами оплачивать кредит из-за Меган Маркл
13:24
Ночной движ на фоне COVID-19: Кличко рассказал, как разберется с тусовками в Киеве
12:55
Легитимация "покемонов": Тука объяснил проблемы на переговорах с "ЛДНР"
12:53
Когда общественный транспорт в Киеве заработает в обычном режиме: названа дата
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять