"Войск становится все больше": Кулеба объяснил, почему Россия не наступает на Украину

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Количество российских войск на границе становится все больше, а РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Украине.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

По его словам, основной план России предполагает не только концентрацию войск, но и проведение кибератак, распространение дезинформации. Он уточнил, что это происходит уже сейчас. В то же время он заверил, что Украина готова к любым сценариям.

"Количество российских войск становится все больше, но мы считаем, что сейчас план России состоит в том, что использовать угрозу применения силы, чтобы дестабилизировать Украину изнутри, посеять панику и заставить нас идти на уступки. Наш главный приоритет – не позволить России реализовать ее основной план, но Украина готова к любым сценариям, мы не должны исключать ничего", – сказал Кулеба.

Читайте такжеЧто будет с Европой в случае вторжения РФ в УкраинуПо его словам, военная операция РФ против Украины – это то, что Кремль пока "держит в кармане". Однако глава МИД указал, что в таком случае будет борьба не только за Украину, а за "стабильность ЕС, Запада в широком смысле слова".

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Угроза вторжения России в Украину

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что россия пока не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей границы, но это не означает, что они не будут способны нарастить эту силу до достаточного уровня в течение определенного периода времени.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения попросил украинцев не паниковать и сказал, что ситуация остается стабильной. Риск российского военного вторжения не усилился, в то время как сейчас вокруг данной темы стало больше ажиотажа.