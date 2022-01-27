УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Войск становится все больше": Кулеба объяснил, почему Россия не наступает на Украину

27 января 2022, 16:11
Прослушать новость
Остановить

Министр иностранных дел отметил, что военную операцию против Украины Кремль пока "держит в кармане"

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / УНИАН

Количество российских войск на границе становится все больше, а РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Украине.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

По его словам, основной план России предполагает не только концентрацию войск, но и проведение кибератак, распространение дезинформации. Он уточнил, что это происходит уже сейчас. В то же время он заверил, что Украина готова к любым сценариям.

"Количество российских войск становится все больше, но мы считаем, что сейчас план России состоит в том, что использовать угрозу применения силы, чтобы дестабилизировать Украину изнутри, посеять панику и заставить нас идти на уступки. Наш главный приоритет – не позволить России реализовать ее основной план, но Украина готова к любым сценариям, мы не должны исключать ничего", – сказал Кулеба.

Читайте такжеЧто будет с Европой в случае вторжения РФ в УкраинуПо его словам, военная операция РФ против Украины – это то, что Кремль пока "держит в кармане". Однако глава МИД указал, что в таком случае будет борьба не только за Украину, а за "стабильность ЕС, Запада в широком смысле слова".

Реклама

Угроза вторжения России в Украину

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что россия пока не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей границы, но это не означает, что они не будут способны нарастить эту силу до достаточного уровня в течение определенного периода времени.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения попросил украинцев не паниковать и сказал, что ситуация остается стабильной. Риск российского военного вторжения не усилился, в то время как сейчас вокруг данной темы стало больше ажиотажа.

Автор: Сергей Кущ
viber
вторжение России Дмитрий Кулеба новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Войск становится все больше": Кулеба объяснил, почему Россия не наступает на Украину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – тратыГороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – траты Гороскоп на сегодня, 24 января 2022: Близнецам – потери, Львам – прибыль, Стрельцам – невероятный шансГороскоп на сегодня, 24 января 2022: Близнецам – потери, Львам – прибыль, Стрельцам – невероятный шанс Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в бедуПриметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в беду Татьянин день: поздравления, картинки и душевные открытки в день ангела ТатьяныТатьянин день: поздравления, картинки и душевные открытки в день ангела Татьяны День ангела Нины: сердечные поздравления, милые картинки и открытки именинницеДень ангела Нины: сердечные поздравления, милые картинки и открытки имениннице
16:42

Украинцев готовят к новому локадуну: названы причины и сроки

16:18

Какой симптом распространенного рака проявляется после приема пищи - ответ ученых

16:11

"Войск становится все больше": Кулеба объяснил, почему Россия не наступает на УкраинуВидео

16:08

Боксерка с модельной внешностью Аврил Мати отправила фанатов в нокаут идеальным телом в бикини

15:51

Под 40 гривен за литр бензина: в Украине подскочили цены на АЗСВидео

Реклама
15:33

В Украину идет мощный циклон MarieВидео

15:31

Как снять кольцо с пальца: 7 быстрых способов

15:22

"Решил, что он герой игры": жестокости нацгвардейца, убившего сослуживцев в Днепре, нашли объяснениеВидео

15:21

"60-70 тысяч больных в сутки": в "Слуге народа" дали прогноз по новой волне коронавируса

15:09

Идеальные кружевные блины на Масленицу 2022 для привлечения удачи: восхитительно простой рецептВидео

14:57

Ни в чем не раскаивается: боец НГУ дал первые показания после расстрела людейВидео

14:36

Метинвест за год потратил 17 миллиардов на обновление предприятий в Кривом РогеФото

14:29

Цены на отопление взлетят до 40 гривен: кому и когда светит подорожаниеВидео

14:28

Курс гривны к доллару обвалился до семилетнего минимума: такого не было с 2015 годаВидео

14:17

Умер Морган Стивенс - звезда сериалов Район Мелроуз и Крутой Уокер

14:15

Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – тратыВидео

14:00

Стрельба в Днепре: что побуждает военных нападать на сослуживцевмнение

13:55

"Орала, унижала и лупила по голове": на Закарпатье скандал с учительницей, избившей ученикаВидео

13:54

Был свидетелем гибели: новые детали о бойце НГУ, устроившем бойню в ДнепреВидео

13:47

Украинцам озвучили стоимость газа в феврале: цену снизила только одна компанияВидео

Реклама
13:43

День ангела Елены: поздравления, картинки и душевные открытки именинницам от всей души

13:03

"Вот таким должно быть настроение!": Горбунов показал смешной кадр со съемок вокальных боев Голоса

13:00

Гороскоп на завтра, 28 января 2022: Львам – невероятные перемены, Рыбам – сплетни завистниковВидео

12:57

"На людей глубоко плевать": украинцы шокированы работой банкоматов ПриватБанка

12:57

"Я выстрелил ей в голову": нацгвардеец Рябчук рассказал, как убивал людей на ЮжмашеВидео

12:46

Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы

12:31

"За антиукраинскую пропаганду": СМИ рассказали, как СБУ готовит санкции против канала "НАШ"

12:18

Украина привлекает Францию к стратегическим проектам "Большой стройки"

12:11

Семья была верующей, отец умер: что известно о родных солдата, устроившего расстрел военных на ЮжмашеВидео

11:57

Кровавый расстрел в Днепре: бойца НГУ могли "травить" сослуживцы - что известноВидео

11:46

Антибиотики в Украине продадут только по электронному рецепту: сроки и условияВидео

11:43

Звезда фильма Один дома, 41-летний Маколей Калкин женится на матери своего ребенка Бренде Сонг

11:27

Зеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желанийВидео

11:05

Выпустил три пули в упор, девушка потеряла много крови: в МВД рассказали о пострадавших на ЮжмашеВидео

10:54

Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в бедуВидео

10:47

25 гривен за поездку: киевлянам светит рекордное подорожание проезда в маршруткахВидео

10:39

ОГП обязал Малюську разорвать сотрудничество с компаниями бывшего СБУшника Кмита, который монопольно кормит заключенных некачественными продуктами

10:27

Расстрел нацгвардейцев в Днепре: все пострадавшие в тяжелом состоянии, их оперируютВидео

10:14

"Убрать целлюлит и отбелить анус": пластический хирург рассказал, какие операции делают политики в РФ

09:50

Диетолог назвала лучшую специю для здоровья печени и работы кишечника

Реклама
09:48

Кровавая бойня в Днепре: задержан нацгвардеец, расстрелявший 5 человекВидео

09:20

Ученые рассказали о новом коронавирусе: что известно о болезни NeoCoVВидео

09:03

Главное отличие между Украиной и Израилеммнение

09:00

Сон со среды на четверг: что означает и станет ли он вещим

08:35

Гороскоп на сегодня, 27 января 2022: Овнам – ложь, Весам – разочарование, Близнецам – правило бумерангаВидео

08:23

В Украине за сутки коронавирусом заразились более 32-х тысяч человек – МинздравВидео

08:20

Стрельба на заводе Южмаш в Днепре: ранены 5 нацгвардейцев, 5 погибли, в том числе и женщинаВидео

07:57

В Украине взлетели цены на овощи: появился прогноз нового подорожанияВидео

07:55

Угроза военного вторжения РФ в Украину и ФРГ против СП-2: в Берлине предупредили Москву об ударе

07:47

В Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев: погибли пять человекВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять