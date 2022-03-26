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Войска РФ оккупировали Славутич

26 марта 2022, 21:51

При вторжении российская армия убила трех жителей города.

Славутич оккупировала РФ / Соцсети

Славутич оккупирован российскими вооруженными формированиями. Об этом заявил мэр города Юрий Фомичев.

"Славутич с сегодняшнего дня в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные, Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают ", – рассказал Фомичев.

По его словам, при вторжении российская армия убила трех жителей города, которые вышли на митинг. Силы войск оказались неравными. Поэтому защитники города решили не рисковать жизнями мирных жителей и не сопротивлялись оккупантам.

Читайте такжеПутина может убить его же дочь и эта возможность возрастает - эксперт по РФ"Весь город, кто остался, вышли на улицу с флагами Украины, с лозунгами, что Славутич – это Украина, что нам не нужно здесь никого другого, потому что это наша земля, мы сами знаем, как нам здесь жить. И сегодня Славутич остается украинским городом, под украинскими флагами, с украинскими властями, с украинской конституцией, со своим кодексом этики", - добавил мэр.

Фомичев отметил, что с оккупантами ведутся переговоры о возможности эвакуации людей из города.

Также он подчеркнул, что с 19.00 до 07.00 в Славутиче будет введен комендантский час, но его контролируют оккупанты.

Напомним, Польша, Словения и Чехия подготовили план действий для прекращения войны в Украине. Он состоит из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, чтобы достичь мира.

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