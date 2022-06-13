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Войска РФ пытаются окружить ВСУ на Донбассе и стремятся взять Северодонецк – Генштаб

13 июня 2022, 19:56

Оккупационная армия России работает над перегруппировкой своих войск на Донецком направлении.

ВСУ, Северодонецк
Оккупантам РФ проводят штурм и пытаются захватить Северодонецк - Генштаб ВСУ / коллаж фото t.me/luhanskaVTSA и УНИАН

Войска России на Донецком направлении проводят усиление и перегруппировку своих войск, пытаясь окружить силы обороны Украины в районе Лисичанска, Приволья, Северодонецка и Боровского. На Северодонецком направлении вражеские подразделения пытались полностью взять под контроль Северодонецк. Враг атаковал в районе Метелкино, но безуспешно. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно сводке Генштаба на 18:00 понедельника, 13 июня, оккупационные военные подразделения РФ ведут маневры по усилению и перегруппировке на Донецком направлении. Они пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска, Приволья, Северодонецка и Боровского.

Читайте такжеАрмия Украины может наносить удары по территории РФ, но Зеленский должен принять решение – ЖдановНа Северодонецком направлении вражеские силы пытались полностью взять под контроль Северодонецк и провели безуспешное наступление в районе Метелкино.

"На Северодонецком направлении противник вел штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, осуществив наступление на позиции наших войск в районе Метелкино, успеха не имел", - подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке Великобритании 13 июня заявили, что оккупационным войскам РФ для продвижения на Донбассе нужно проводить усиленные фланговые действия, или же снова пытаться форсировать реки. Как полагают специалисты, преодоления речной преграды может стать одним из важнейших факторов, которые определят ход боевых действий.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о тяжелой ситуации в Северодонецке. Захватчики разрушили все мосты, ведущие в город. Однако Северодонецк не заблокирован – его часть под контролем Украины, коммуникация с городом есть. Местные жители вынуждены выживать в тяжелых условиях, эвакуация невозможна.

Вооруженным силам Украины удалось освободить три села на Донбассе и подвернуть участок фронта на 15 километров. Бойцы не только обороняются, но и двигаются вперед. Несмотря на численное превосходство врага, украинские войска нанесли оккупантам ощутимые потери.

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