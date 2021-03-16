Воздушные силы Украины высказались о вторжении вертолета РФ

В Воздушных силах рассказали подробности о Ми-8 / УНИАН

В Воздушных силах Украины отреагировали на информацию о грубом нарушении российским военным вертолетом Ми-8 государственной границы. В ведомстве заявили о том, что не могут подтвердить, действительно ли вертолет зашел в украинское воздушное пространство.

Воздушные силы подтвердили, что зафиксировали пролет российского вертолета вблизи государственной границы Украины, но расстояние, на которое он зашел в украинское воздушное пространство, было незначительным. По информации пограничников, вертолет залетел на около 50 метров, говорится на странице в Facebook.

"Дежурные силы Воздушных сил подтверждают наличие вертолета на данном участке границы, но зафиксировать такое незначительное расстояние (факт нарушения), полсотни метров, не является возможным", - пояснили в командовании.

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