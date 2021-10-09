"Возили деньги в чемоданах к террористам": Баканов раскрыл детали дела о контрабанде угля с ОРДЛО

Баканов раскрыл детали дела о контрабанде угля с ОРДЛО / Reuters

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал дело о контрабанде угля из временно оккупированных территорий Донбасса, основным фигурантом которого стал народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

В эфире политического шоу Свобода слова Савика Шустера Баканов рассказал, что Медведчуку вручили новое подозрение о совершении преступления в виде государственной измены и содействия террористической организации. При этом он обратил внимание на особый цинизм, с которым чиновники совершали преступление.

"Вопрос здесь не в том, поставлялся ли уголь с оккупированных территорий, или срывались контракты на поставку угля из Южноафриканской республики. Вопрос в том, с каким цинизмом высшие должностные лица государства Украина содействовали террористам. В то время, когда вся страна собирала деньги, чтобы поддержать военных, они возили деньги в чемоданах к террористическим организациям", - заявил Баканов.

Он также отметил, что основной целью этого было посадить Украину на крючок, чтобы Россия держала Украину в энергетической зависимости.

"История дела Медведчука уходит корнями в 2014 год, Так случилось, что нам повезло, у нас была оперативная удача. Мы получили определенную информацию, и начали ее проверять. Таким образом, вышли на цепь событий, которые оценили, проанализировали, и генеральный прокурор решил, что этой цепи взаимосвязанных событий достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело", - добавил Баканов.

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Дело о контрабанде угля

8 октября народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Так, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

В деле о поставках угля из террористических "ЛНР" и "ДНР" к ответственности могут привлечь 5-го президента Украины Петра Порошенко и бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву, заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.