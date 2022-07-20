Возле Каховской ГЭС ВСУ уничтожили новейшую российскую систему для приглушения беспилотников

Реппелент-1 глушил украинские БпЛА в радиусе 30-35 км / Фото defence-ua.com

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области возле шлюза Каховской ГЭС был уничтожен российский комплекс РЭБ Репеллент-1, основным предназначением которого была борьба с БПЛА в радиусе 30-35 км.

Комплекс уничтожили понедельник, 18 июля. Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"У шлюза Каховской ГЭС вчера была уничтожена вражеская станция радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1", призванная выводить из строя украинские беспилотники", – говорится в сообщении.

Это уже третий подобный комплекс, уничтоженный с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Первый был уничтожен 1 мая на острове Змеиный, а второй – в начале июня вблизи оккупированного Херсона.

Возле Каховской ГЭС уничтожен комплекс РЭБ "Репелент-1"

Справка: Реппелент-1 – это комплекс, предназначенный для радиоэлектронной разведки беспилотников по сигналам радиоэлектронных средств и подавлению их систем управления. Фактически это система, призванная выводить из строя вражеские беспилотники. Конкретно этот комплекс способен глушить беспилотники в радиусе 30-35 км. Разработка российского комплекса Репелент-1 завершилась в 2016 году, а о его использовании оккупантами в Украине стало известно в 2018 году.

Как сообщал Главред, бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский истребитель в районе Новой Каховки Херсонской области. Предположительно был уничтожен Су-35.

18 июля во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине произошли взрывы на складах боеприпасов оккупантов. После "прилетов" там началась детонация. Видео "фейерверков" появились в социальных сетях.

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