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"Впервые защита детей - буквальная, с оружием в руках": первая леди Украины растрогала Сеть видео

1 июня 2022, 19:53

Первая леди Украины Елена Зеленская в День защиты детей, 1 июня опубликовала трогательный ролик, который посвятила маленьким героям-украинцам.

Зеленская
Елена Зеленская / УНИАН / скриншот из видео

Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала трогательный ролик ко Дню защиты детей, героями которого маленькие украинцы ‒ именно те, которым приходится взрослеть в условиях украино-российской войны. Ролик она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Первая леди отметила, что война изменила мечты маленьких украинцев, сделала их взрослыми. Если раньше кто-то хотел новую игрушку, то сейчас хочет наконец увидеть свою маму.

"Учишься в школе, ходишь в спортивную секцию или на танцы, записываешь ролики для TikTok, волнуешься перед экзаменами, радуешься каникулам, играешь на пианино или в футбол, рисуешь, изучаешь робототехнику или программирование, любишь маму и папу, кота и собаку, ждешь дня рождения и лета, мечтаешь о братике или сестричке, просто мечтаешь", - написала Зеленская.

Также она отметила, что украинки давали миру новые жизни для процветания мира. А теперь им нужно спасать своих крох от войны.

"Когда падает первая бомба, ты не можешь в это поверить. "Зачем нас хотят убить?"- спрашиваешь у мамы в бомбоубежище. Мама плачет. Но самое страшное, когда она не отвечает. Сегодня - День защиты детей. И впервые эта защита - буквальная, с оружием в руках", ‒ трогательно произнесла Зеленская.

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Напомним, ранее Елена Зеленская призналась, что чувствует себя униженной из-за того, что должна прятаться. Хотя это необходимо из соображений безопасности.

При этом Зеленская отметила, что угроза для жизни нависла над каждым жителем Украины. И этого первая леди никогда этого не простит россиянам.

"Скрываться – это унижение. Я чувствую это унижение ежеминутно. Я никогда этого не прощу. А угроза для жизни постоянно существует для каждого из нас – для всех женщин, мужчин и детей Украины. Очевидно, всех нас уничтожить невозможно. И всякий, кто уцелеет, навсегда сохранит это чувство", – сказала Зеленская.

Позднее первая леди рассказала о том, что их семья с президентом Зеленским, как и огромное количество украинских семьей, сейчас разъединена из-за войны против России.

"Он (президент Украины Владимир Зеленский – Главред) живет на работе. Мы его почти не видим. Два с половиной месяца мы вообще не виделись, общались только по телефону", — говорит Зеленская.

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Автор: Егор Бунин
новости Украины война России и Украины
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