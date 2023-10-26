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Враг будет обороняться максимум 2 месяца: генерал-майор - о мощной ловушке в Крыму

Ангелина Подвысоцкая
26 октября 2023, 23:08
Украинские военные во время операции по освобождению Крыма будут использовать диверсионные группы, беспилотники и десантников.
ВСУ, Ягун, российские оккупанты
Крым является ловушкой для оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, скриншот из видео, Минобороны РФ

Крым - настоящая ловушка для российских оккупантов, которые непосредственно находятся на полуострове. Они смогут продержать оборону максимум 2 месяца. Об этом во время чата на Главреде заявил генерал-майор запаса, бывший заместитель главы СБУ, эксперт по вопросам нацбезопасности Виктор Ягун.

Он убежден, что российская политика начнет меняться на глазах, как только ВСУ войдут в Крым.

"Что будет происходить в России, как там будут реагировать на вхождение ВСУ в Крым, как российское руководство будет выходить из этой ситуации – это уже личное дело противника. Как бы то ни было, но всё может посыпаться в один день, это однозначно", - говорит Ягун.

видео дня

Эксперт считает, что не стоит ожидать широкомасштабного наступления на территории Крыма. По его мнению, ВСУ будут проводить зачистку территории. На территории также будут работать десантники, диверсионные группы. Украинские защитники будут уничтожать врага с помощью беспилотников.

"Поэтому, если кто-то думает, что войны в Крыму нет или она может быть минимизирована, это не так", - добавил Ягун.

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Удары по Черноморскому флоту РФ

Украина начала новую серию атак на Черноморский флот возле Крыма и Севастополя. Это произошло после того, как РФ заявила о "выходе" из "зернового соглашения" и начала угрожать ударами по гражданским судам.

После этого стало известно о том, что РФ отводит корабли ЧФ в Новороссийск. Однако враг все еще держит в море корабельную группировку в 12 единиц, которая расположена в районе от восточного Крыма до Новороссийска.

Это приводит к тому, что возможности оккупантов падают. Оккупанты уже несколько месяцев занимаются перемещением кораблей, подводных лодок и штабной инфраструктуры Черноморского флота РФ в Новороссийск.

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