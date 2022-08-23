Вражеские войска беспощадно обстреливают Харьков в День города

Россияне обстреляли Харьков вечером 23 августа / УНИАН, uapress.info

Сегодня вечером, 23 августа, россияне обстреляли Шевченковский район Харькова. В области объявлена воздушная тревога, сообщил в Telegram мр города Игорь Терехов.

"Теперь и вечером обстрел Шевченковского района. Предварительно без пострадавших", - написал городской глава.

Жителям Харькова и области необходимо пройти в укрытие, поскольку воздушная тревога пока не прекратилась.

Сегодня в Харькове празднуют День города.

Президент Владимир Зеленский заверил, что ВСУ обязательно освободят все оккупированные населенные пункты Харьковщины от российских войск, а сам Харьков никогда не станет городом черных сожженных окон.

Зеленский обратился к харьковчанам в день города. Он отметил, что Харьков - это гордый и героический город.

Президент подчеркнул, что Харьков - это город с чувством собственного достоинства, который умеет себя защищать. Это опрятный город, который поражает всех, кто его посещает и видит, как горожане заботятся о своих улицах и дворах даже тогда, когда переживают жестокое давление российских оккупантов.

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