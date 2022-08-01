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"Все империи распадаются": эксперт оценил сценарий развала России после войны в Украине

1 августа 2022, 13:42

Если ВСУ в течение ближайших недель освободит юг, это будет очень мощным ударом по путинской системе.

распад России, Россия, Александр Хара
Россия может развалиться в результате войны в Украине / УНИАН facebook.com

Распад России как следствие войны напрямую зависит от действий Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"Все империи распадаются — вопрос в том, когда. Безусловно, сейчас все зависит от нас. Я надеюсь, что мы будем способны нанести военное поражение России в Украине и нам удастся, по крайней мере, в этой части войны освободить те территории, которые были захвачены после 24 февраля", - сказал Хара.

При этом эксперт сомневается, что у Украины в ближайшее время будет достаточно сил для того, чтобы освободить Донецк или Луганск и, тем более, АР Крым. Однако даже освобождение территорий, захваченных после 24 февраля, будет иметь последствия для РФ.

"Если мы освободим юг в ближайшие недели, это будет очень мощным ударом по путинской системе. Генералы-ястребы в его окружении уже говорят, что нужна всеобщая мобилизация, чтобы забрасывать Украину "пушечным мясом". Критикуют его и умеренные, которые видят, что исчезла салями и, фактически, нет возможности путешествовать по миру, а также есть большое количество других неудобств. Однако для большинства россиян это все ничего не стоит - они не имели такой возможности до 2014 года, несмотря на все нефте- и газодоллары. Потому что Россия — это мафиозная структура, то есть клептократическая компания, которая держит и высасывает ресурсы со своей территории", - отмечает Хара.

По словам эксперта, сейчас представители этнических меньшинств, которых РФ отправляет на войну в Украине, уже чувствуют, что их использует система. Из-за чего негативные настроения в российском обществе будут расти. В частности, среди интеллектуальной элиты малых народов, которая пытается сохранить идентичность, язык, культуру, и именно она может стать проводниками недовольства центром.

"Я не думаю, что это будет какое-то вооруженное противостояние, но какие-то протесты точно могут быть. Но они не будут связаны с войной в Украине, потому что мы для них являемся врагами — такой имидж украинцев с 2014 года рос по восходящей и какого-то сочувствия или понимания того, что россияне пришли в Украину как захватчики и убийцы, не следует ожидать", - считает Хара.

В то же время, по мнению эксперта, распад России вряд ли ускорит отстранение Владимира Путина от власти. Прежде всего потому, что вероятность того, что Путина могут отстранить от руководства Россией, крайне мала. Ведь Путин за годы пребывания у власти создал систему, которая его максимально обезопасила.

"Я не верю, что Путина уберут. Но если с ним что-то произойдет, будет определенный период, когда "башни Кремля" будут пытаться взять под контроль власть. Нам сложно оценить эту динамику, легко ли будет кому-то одному (скорее всего, представителю спецслужб) взять все под контроль и физически уничтожить конкурентов, или процесс противостояния будет более длительным. Но от этого зависит другая динамика, потому что Путин как символ и гарантия системы, которую он создавал 20 лет, уже не будет существовать как противовес. Соответственно тогда региональные царьки, такие как Кадыров, будут смотреть на то, чтобы отхватить себе нечто большее. Возможно, он даже будет настолько глупым, чтобы попытаться выйти на национальный уровень, ведь возможности его тик-ток армии направлены именно на это — показать свою важность", - говорит Хара.

Читайте такжеРаспад России: когда и какие территории могут "уплыть" от РФСкорее всего, резюмирует эксперт, подковерная борьба будет длительной, ведь нет ни одного человека, который мог бы быстро взять под контроль все ресурсы и ключевые должности. Тем более, если они будут пытаться сделать все "по закону", как это любит Путин.

Распад России - новости:

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