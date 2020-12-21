Все, как у "старшего брата": Украина скопировала прошлогоднюю елку в Москве

Московская елка 2019-2020. Очень похожа на украинскую / скриншот из видео

Главная елка Украины не дает покоя гражданам даже после скандала со шляпой. После торжественного открытия в Киеве елки в соцсети обратили внимание на то, что украинское новогоднее дерево уж больно похоже на елку, которую установили в Москве в прошлом году.

На видео в Youtube можно заметить, что украинская новогодняя красавица 2021 – почти копия елки, которой в прошлом году радовались россияне.

Кроме того, в Instagram можно найти множество фотографий елки, которая была размещена на Манежной площади в Москве в прошлом году.

Конечно, эта идея с километрами гирлянд вокруг елки – совершенно не новая. В то же время в свете сложных отношений с Россией такое подражательство выглядит так, словно мы во всем следуем по пятам "старшего брата", которым РФ хочет выглядеть.

Елка Украины 2020-2021 / УНИАН

Московская елка 2019-2020 / скриншот из видео

Главная елка страны – о чем сообщалось ранее: