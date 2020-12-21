Все, как у "старшего брата": Украина скопировала прошлогоднюю елку в Москве

Елка, которая была размещена на Манежной площади в Москве в прошлом году, сильно похожа на украинское новогоднее дерево в Киеве.
Главная елка Украины не дает покоя гражданам даже после скандала со шляпой. После торжественного открытия в Киеве елки в соцсети обратили внимание на то, что украинское новогоднее дерево уж больно похоже на елку, которую установили в Москве в прошлом году.
На видео в Youtube можно заметить, что украинская новогодняя красавица 2021 – почти копия елки, которой в прошлом году радовались россияне.
Кроме того, в Instagram можно найти множество фотографий елки, которая была размещена на Манежной площади в Москве в прошлом году.
Конечно, эта идея с километрами гирлянд вокруг елки – совершенно не новая. В то же время в свете сложных отношений с Россией такое подражательство выглядит так, словно мы во всем следуем по пятам "старшего брата", которым РФ хочет выглядеть.
Главная елка страны – о чем сообщалось ранее:
- В первый день зимы в Украине начали устанавливать главную елку страны. Когда фото новогодней красавицы попало в соцсети, грянула бурная волна возмущений: многие украинцы не оценили, что вместо Вифлеемской звезды или Ангела верхушку дерева украшает шляпа из Гарри Поттера.
- Позже представитель пресс-службы Православной церкви Украины, священник Иван Сидор раскритиковал главную новогоднюю елку Украины, которую установили на Софийской площади в Киеве.