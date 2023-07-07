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"Все по плану, победим": Залужный посетил два направления на передовой

Алексей Тесля
7 июля 2023, 23:21 обновлено 7 июля, 23:25
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Главком ВСУ работал в оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия".
Залужный
Валерий Залужный посетил два направления фронта/ 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, Офис президента

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой посетил группировку войск на Южном направлении.

Кадры с посещением подразделений ВСУ опубликованы в официальном Telegram-канале Главнокомандующего ВСУ.

"С начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой работали в оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия". Спасибо каждому, кто защищает нашу землю", — отмечается в сообщении.

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"Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята – молодцы. Победим", – подчеркнул Залужный.

Ранее Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои.

Главнокомандующий отметил, что несмотря на яростное сопротивление противника, украинские военные делают все возможное для освобождения оккупированной территории Украины.

Напомним, Залужный ранее провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

По его словам, украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий.

Контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия. Защитникам Украины приходится пробираться сквозь такие минные поля, установленные захватчиками перед своими основными позициями.

Но это не единственная причина, которая тормозит украинское контрнаступление. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американского военного.

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