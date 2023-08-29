"Все произошло практически на старте": в ВСУ раскрыли детали авиакатастрофы под Житомиром

Воздушные суда столкнулись, когда вылетели с аэродрома выполнять задачи. Но все детали авиакатастрофы будут известны только после расследования.

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В ВСУ раскрыли детали столкновения самолетов под Житомиром/ коллаж: Главред, фото: ГБР, скрин

Учебно-боевые самолеты L-39 столкнулись в Житомирской области практически на старте, когда вылетели с аэродрома. Авиакатастрофа произошла, когда пилоты летели выполнять поставленные перед ними задачи.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Суспільному". Однако он подчеркнул, что все детали авиакатастрофы на Житомирщине будут известны после завершения расследования.

"Был вылет, они фактически на старте, когда вылетели с аэродрома, столкнулись. Когда летели, выполняли ту задачу, которую поставила им часть", – отметил он.

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Но Игнат отказался раскрывать, какую задачу должны были выполнить пилоты.

Он отметил, что самолеты L-39 используют как для учебных, так и для боевых задач. Также он добавил, что в условиях войны "почти по всей территории страны все вылеты боевые".

Игнат рассказал, что трое погибших пилотов выполняли маневры в паре. Когда проводятся полеты на групповую слетанность, сразу взлетает два самолета. Такой тактический прием нужен для того, чтобы оставлять самолеты менее заметными для российских оккупантов, ведь чем ближе находятся воздушные суда, тем труднее их заметить.

"Что именно стало причиной? Мне даже опытные летчики, очень опытные, говорят, что сказать трудно. Надо разбираться – бортовые самописцы, радиообмен, всё это будет проанализировано и будет предоставлена эта информация, что происходило", – заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

Авиакатастрофа на Житомирщине

Вечером 25 августа на Житомирщине столкнулись 2 самолета, погибли 3 пилота. Среди них был украинский летчик, защищавший Киев в начале полномасштабного вторжения – Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

Позже в ВСУ обнародовали имена всех погибших пилотов. Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы в Житомирской области кроме Андрея Пильщикова погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Следствие выдвинуло три версии авиакатастрофы самолетов L-39 в Житомирской области, в результате которой погибли три украинских пилота: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации осуществления полетов.

29 августа в Киеве попрощались с летчиком "Джусом", погибшим в авиакатастрофе. Андрей Пильщиков еще подростком мечтал о небе. Он известен тем, что "выбивал" для Украины самолеты F-16 и мечтал побороть бюрократию.

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