Всемирный банк дал Украине круглую сумму: Зеленский рассказал, на что потратят

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сообщил о том, что Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных правительству территориях востока.

Об этом идет речь в сообщении в аккаунте Зеленского в сервисе микроблгов Twitter.

Президент поблагодарил за поддержку территориальной целостности страны.

"Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", - написал он.

В свою очередь на сайте Всемирного банка сообщается, что 6 ноября Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил проект стоимостью $100 млн, направленный на поддержку деятельности правительства Украины по содействию социально-экономическому восстановлению и развитию Восточной Украины.

"Проект "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" (3В) будет сосредоточен на территориях Луганской области, подконтрольных правительству Украины, которые получили наиболее серьезный экономический спад из-за конфликта, привлекая очень необходимые инвестиции для улучшения транспортного соединения и содействия восстановлению сельскохозяйственного сектора", - отмечается в пресс-релизе.

"Это первый заем в портфеле Всемирного банка, направленный на оказание помощи правительству Украины в выполнении обязательств по информационно-просветительской работе и поддержке развития населения, которое испытало влияние конфликта. Проект 3В базируется на портфеле инвестиций Всемирного банка в Украине и отраслевых знаниях в транспортном и сельскохозяйственном секторах, вопросах земельной реформы, и распространяет эту поддержку на Восточную Украину. Тысячи людей в общинах, подвергшихся воздействию конфликта, получат помощь в рамках инвестиций проекта 3В", - отметил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи.

Читайте такжеВ МВФ отреагировали на резонансное решение КСУ по декларациям

Напомним, ранее Зеленский сообщил о том, что миссия МВФ не приедет в Украину из-за скандального решения КСУ об отмене е-декларирования.

По словам главы государства, если миссия МВФ не приедет в Украину - будет "дыра в бюджете".