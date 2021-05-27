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Встреча Байдена с Путиным: Кравчук спрогнозировал жесткий "баттл" из-за Украины

27 мая 2021, 13:32
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Джо Байден поставит условие Владимиру Путину из-за Украины, уверен Леонид Кравчук.

Кравчук рассказал, чего ждет от переговоров Путина с Байденом
Владимир Путин и Джо Байден / Reuters

Первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук оценил влияние предстоящей встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на переговорный процесс по Донбассу.

В эфире канала Украина 24 он отметил, что лидеры двух стран будут обсуждать украинский вопрос, поэтому переговоры глав США и РФ повлияют на переговорный процесс в нормандском формате и ТКГ.

Кравчук говорит, что вопрос заключается в том, в каком формате будет обсуждаться на встрече этот вопрос и нужны ли консультации со стороны Украины как жертвы российской агрессии.

"Но верю, что президент США конкретно в своем стиле поставит вопрос перед Россией, что она должна прекратить агрессию против Украины и вывести свои вооруженные силы. Я думаю, такой вопрос будет поставлен и это, безусловно, повлияет в будущем на нашу работу на минской площадке и в Нормандском формате", - добавил Кравчук.

Переговоры Байдена с Путиным: названо место встречи

Отметим, что швейцарское издание Le Temps сообщало, что встреча президентов пройдет в женевском отеле InterContinental, где в 1985 году прошла встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что встреча Байдена с Путиным может пройти в любом отеле или любом здании, договоренностей с американской стороны пока нет.

Встреча Байдена с Путиным - о чем сообщалось ранее:

  • Ранее состоялась встреча помощника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана и секретаря российского Совбеза Николая Патрушева. Стороны провели консультации, по итогу которых государства выпустили заявления, подтверждающие намерения провести американо-российский саммит, который включает встречу Джо Байдена с Владимиром Путиным.
  • Позже журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщили о том, что встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня в Женеве.
  • В Белом доме и Кремле сделали официальные заявления, согласно которым саммит США и России пройдет 16 июня в Женеве.
Владимир Путин Джо Байден Леонид Кравчук новости Украины
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