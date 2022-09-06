ВСУ бьют войска РФ, но оккупанты будут до последнего держаться за Херсон – Соболевский

Войска Украины освободят Херсонщину от российской оккупации - ОВА / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Успехи Вооруженных сил Украины на юге могут привести к тому, что войска России вынуждены будут бежать через Днепр. Но оккупанты вряд ли оставят захваченный Херсон и наверняка собираются удерживать город до последнего. Они сделали слишком много политических и пропагандистских ходов по Херсонщине, поэтому не смогут просто так пойти на "жест доброй воли". Об этом заявил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что российские войска, даже если окажутся в ситуации, когда им придется бежать через Днепр из-за успешного наступления ВСУ, будут до последнего пытаться удержать оккупированный Херсон.

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По словам чиновника, оккупанты слишком много сделали политических и пропагандистских шагов по Херсону. Им будет сложно объяснить россиянам, почему им пришлось оттуда уйти.

"Слишком много сделали заявлений, слишком много официальных визитов чиновников в Херсон с рассказами, что "россия в Херсоне навсегда". Объяснить это будет очень сложно", - полагает Соболевский.

Россияне попытаются остаться в Херсоне при любом развитии военной ситуации.

"Мы все прекрасно понимаем, что стоимость жизни российского солдата для их руководства нулева. Сколько бы их там ВСУ не перемолотили – им безразлично", - предположил он.

Также замглавы Херсонского облсовета добавил, что ВСУ эффективно бьют российские войска на юге, однако прогнозировать дальнейшее развитие событий очень сложно. Он ожидает освобождения Херсонской области от российских оккупантов.

"Постоянное уничтожение инфраструктуры, складов, техники и личного состава очень ослабило эту военную группировку. Они постоянно пытались компенсировать это, а ВСУ постоянно все уничтожали…Я уверен, что Херсонщина будет деоккупирована в любом случае – это только вопрос времени. Нужно ли ускорять эти процессы? Я уверен, что нет. Там трудятся профессионалы. Они ясно знают, что им делать, когда им делать. Они работают на финишный результат – с минимальными потерями для собственной армии и мирного населения", - подчеркнул Юрий Соболевский.

Контрнаступление армии Украины в Херсонской области

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательную военную операцию против войск России в Херсонской области. Проводится работа по вытеснению врага с захваченных позиций. Ранее украинские подразделения освободили населенный пункт Высокополье, над которым уже развевается государственный флаг.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала, что мосты в Херсонской области, которые оккупанты РФ использовали в качестве стратегической логистики для снабжения своих войск, непригодны для проезда тяжелой военной техники. Силы обороны Украины уничтожили также три переправы врага через Днепр.

5 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил об освобождении села Ольгино, которое находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Есть информация и о других освобожденных населенных пунктах. По словам Арестович, группировка врага на правом берегу Днепра находится в оперативном окружении.

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