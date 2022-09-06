УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ бьют войска РФ, но оккупанты будут до последнего держаться за Херсон – Соболевский

6 сентября 2022, 12:17

Успешная военная операция армии Украины может заставить оккупантов добровольно покинуть Херсон, но на такой сценарий они не пойдут, считает Юрий Соболевский.

Херсон ВСУ войска РФ
Войска Украины освободят Херсонщину от российской оккупации - ОВА / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Успехи Вооруженных сил Украины на юге могут привести к тому, что войска России вынуждены будут бежать через Днепр. Но оккупанты вряд ли оставят захваченный Херсон и наверняка собираются удерживать город до последнего. Они сделали слишком много политических и пропагандистских ходов по Херсонщине, поэтому не смогут просто так пойти на "жест доброй воли". Об этом заявил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что российские войска, даже если окажутся в ситуации, когда им придется бежать через Днепр из-за успешного наступления ВСУ, будут до последнего пытаться удержать оккупированный Херсон.

Видео дня

По словам чиновника, оккупанты слишком много сделали политических и пропагандистских шагов по Херсону. Им будет сложно объяснить россиянам, почему им пришлось оттуда уйти.

"Слишком много сделали заявлений, слишком много официальных визитов чиновников в Херсон с рассказами, что "россия в Херсоне навсегда". Объяснить это будет очень сложно", - полагает Соболевский.

Россияне попытаются остаться в Херсоне при любом развитии военной ситуации.

"Мы все прекрасно понимаем, что стоимость жизни российского солдата для их руководства нулева. Сколько бы их там ВСУ не перемолотили – им безразлично", - предположил он.

Также замглавы Херсонского облсовета добавил, что ВСУ эффективно бьют российские войска на юге, однако прогнозировать дальнейшее развитие событий очень сложно. Он ожидает освобождения Херсонской области от российских оккупантов.

"Постоянное уничтожение инфраструктуры, складов, техники и личного состава очень ослабило эту военную группировку. Они постоянно пытались компенсировать это, а ВСУ постоянно все уничтожали…Я уверен, что Херсонщина будет деоккупирована в любом случае – это только вопрос времени. Нужно ли ускорять эти процессы? Я уверен, что нет. Там трудятся профессионалы. Они ясно знают, что им делать, когда им делать. Они работают на финишный результат – с минимальными потерями для собственной армии и мирного населения", - подчеркнул Юрий Соболевский.

Контрнаступление армии Украины в Херсонской области

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательную военную операцию против войск России в Херсонской области. Проводится работа по вытеснению врага с захваченных позиций. Ранее украинские подразделения освободили населенный пункт Высокополье, над которым уже развевается государственный флаг.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала, что мосты в Херсонской области, которые оккупанты РФ использовали в качестве стратегической логистики для снабжения своих войск, непригодны для проезда тяжелой военной техники. Силы обороны Украины уничтожили также три переправы врага через Днепр.

5 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил об освобождении села Ольгино, которое находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Есть информация и о других освобожденных населенных пунктах. По словам Арестович, группировка врага на правом берегу Днепра находится в оперативном окружении.

Смотрите видео ТСН - Цаплиенко рассказал, что происходит на временно оккупированных территориях Украины

Другие новости:

ВСУ войска России Херсонская область война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:19

Украинская армия продвигается на Луганщине и взяла новый плацдарм

12:17

ВСУ бьют войска РФ, но оккупанты будут до последнего держаться за Херсон – СоболевскийВидео

12:03

Лобода рассказала о своем мужчине и проблемах со здоровьемВидео

12:00

Можно обойтись без стирки: 5 быстрых способов, как вывести тональный крем с одежды

11:57

Новолуние в сентябре 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

Реклама
11:26

Армия Украины может освободить Крым даже при Путине в Кремле – офицер ВСУВидео

11:20

"Я очень виновата": Лобода дала большое интервью, где признала свои ошибки перед УкраинойВидео

11:08

"Знайти своїх" на 1+1: Екатерина Осадчая рассказала о содержании пленных в Еленовской колонииВидео

11:01

Россиянка за границей ударила девочку из Украины из-за подушки с изображением воина ВСУ

10:57

Байден не видит причин признавать Россию спонсором терроризмаВидео

10:30

Оккупанты прострелили руку: 9-летней украинке из Гостомеля в США поставили новейший протез

10:22

Керченский мост разрушат, наступит большой перелом: Росс назвал сроки освобождения КрымаВидео

10:20

Войска России ударили по центру Харькова - разрушен многоквартирный дом, фото

09:53

Трогательные поздравления с юбилеем 55 лет женщине – в прозе и стихах, красивые открытки и картинки

09:50

В моду на осень 2022 вошли потрясающие женские сапоги, которые можно носить куда угодно

09:44

Невролог раскрыла неожиданный диагноз Путина и рассказала о его заболеванияхВидео

09:39

Папа Римский пока что не поедет ни в Киев, ни в Москву: понтифик назвал причину

08:57

Контрнаступление ВСУ на юге: в британской разведке назвали ключевую проблему РФВидео

08:56

В Британии миллионер ушел из семьи ради беженки из Украины

08:38

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2022: Львам – испытания, Весам – судьбоносное известие, Водолеям – врагиВидео

Реклама
08:34

Белая гвардия белых господ: какое место в жизни Булгакова занимала Украинамнение

08:30

Груз 200 для Ярославля: ВСУ уничтожили заместителя комбата, майора оккупантов РФВидео

08:24

РФ исчерпала свой потенциал ракет, но есть еще большая угроза для Украины - эксперт

08:00

Зачем жечь лавровый лист: самые популярные приметы и заговор на деньгиВидео

07:57

Удары спецназа ВСУ на юге: в США рассказали о контрнаступлении украинской армииВидео

07:41

"Через 3-4 недели станет совсем интересно": Арестович пообещал большие проблемы оккупантам на Юге

07:18

Не обойдется без ремонта: 5 вещей, которые могут сломать стиральную машину

07:03

ВСУ ликвидировали офицера-танкиста из Пензенской области РФВидео

06:59

Пророссийские митинги в Европе: объективная реальностьмнение

06:37

Минус 86 оккупантов, вертолет Ка-52 и много техники: ВСУ нанесли серьезные потери захватчикам на ЮгеВидео

06:09

1xBet и 1xСтавка - одно и то же: журналисты доказали связь букмекера с РФ

06:00

Война будет длиться максимум 5 лет, но закончится освобождением Крыма и распадом РФ – БерезовецВидео

05:40

Как вытащить жвачку из волос: топ-3 лучших способа

05:32

В 2024-ом в Крыму будет ходить гривна: астролог предсказал, как и когда Россия потеряет полуостровВидео

05:10

В Украину ворвется неожиданное потепление: синоптики назвали датуВидео

03:43

"И этому дала шпагатом": Волочкова в прозрачном платье повисла на мужике

03:20

Самая полезная заготовка на зиму для здоровья: 2 простых рецептаВидео

03:15

Врежут заморозки: украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали срокиВидео

02:40

Военный эксперт спрогнозировал, что заставит Кремль "пуститься во все тяжкие" в войнеВидео

02:12

Мокрая королева: "Рейчел из Друзей" Дженнифер Энистон показала обнаженное фото в душе

Реклама
01:40

"ВСУ - активный субъект избирательного права": эксперт объяснил, есть ли шанс у РФ провести псевдореферендумыВидео

01:28

"Ненавижу": бывшая жена Кличко поделилась своими чувствами

01:07

Гороскоп на осень 2022: что нужно сделать знакам, чтобы привлечь удачуВидео

00:51

Приметы на 6 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы не попасть в бедуВидео

00:41

Надя Дорофеева прокомментировала любовные признания между Дантесом и Кацуриной

00:35

Михалков вступил в перепалку с Пугачевой: новое послание

00:00

"Разносят в ноль": названы мощные потери армии РФ за 4 дня наступления ВСУ на югеВидео

05 сентября, понедельник
23:41

Модель Адриана Лима стало мамой в третий раз в 41 год: родители дали необычное имя

23:24

Арестович назвал самые "горячие" направления для ВСУВидео

22:59

Куда будет перемещаться радиация при аварии на ЗАЭС: появилась картаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять