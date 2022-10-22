ВСУ могут освободить Херсон до конца 2022 года, с Донбассом будет труднее – экс-депутат Госдумы/ 93-а ОМБр Холодный Яр, Главред

Херсон абсолютно реально освободить от российских оккупантов до конца 2022 года, и сейчас всё к этому идет. Однако не стоит ставить каких-то конкретных дат, а просто действовать максимально эффективно и разумно, чтобы не допускать потерь.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик, который в 2019 году получил украинское гражданство, депутат Госдумы РФ 2007-2016 лет Илья Пономарев во время чата на Главреде. По его словам, он не сомневается в скором возвращении Херсона под контроль Украины.

"Не надо жертвовать дополнительными жизнями украинских солдат только ради того, чтобы как можно быстрее выполнить то или иное задание. Ударили в Херсоне, ударили в другом месте, потом снова в Херсоне. Я не сомневаюсь, что Херсону недолго оставаться оккупированным российской армией", – отмечает российский оппозиционный политик.

Когда Украина может освободить Донбасс

С Донбассом украинским военным будет труднее, говорит Пономарев.

"С военной точки зрения, те части Донбасса, которые входили в состав "ЛНР" и "ДНР" до 24 февраля 2022 года, безусловно, более существенно укреплены, чем те, что были захвачены позже. Поэтому потери при освобождении территорий "ЛНР" и "ДНР" будут выше, чем при освобождении севера Луганской области, Запорожской или Херсонской областей", – отмечает экс-депутат Госдумы РФ.

Он отметил, что неправильно тратить жизни солдат просто ради галочки, поэтому все риски должны быть учтены.

Однако остается вероятность, что во время отступления оккупантов например в боях на севере Луганщины враг будет настолько дезориентирован, что можно будет достичь освобождения Луганска. Подобный сценарий при хороших условиях может повториться и с Донецком.

Ранее американские чиновники рассказали изданию The New York Times, что у украинских военных есть окно возможностей в течение 1,5 месяца, чтобы освободить Херсон. Также за это время ВСУ могут освободить часть Донбасса.

Также ранее в Минобороны Британии отмечали, что в высшем руководстве России начали серьезно задумываться об отводе своей оккупационной армии с правого берега Херсонской области. Однако это будет непросто сделать, ведь ВСУ ловко разрушили мосты и переправы через Днепр.

Читайте также: